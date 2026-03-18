Shohei Ohtani lanza 4 1/3 entradas sin carrera en su debut primaveral con Dodgers

Shohei Ohtani, abridor japonés de los Dodgers de Los Ángeles, lanza contra los Gigantes de San Francisco durante la primera entrada del juego de los entrenamientos de primavera el miércoles 18 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Para un jugador que no ha pasado mucho tiempo en el montículo durante los últimos dos años y medio, no parece en absoluto falto de ritmo.

La estrella japonesa de doble función estuvo en gran forma en su debut en los entrenamientos de primavera como lanzador, al permitir un hit, otorgar dos bases por bolas y golpear a un bateador, mientras ponchaba a cuatro en 4 entradas y un tercio sin permitir carreras ante los Gigantes de San Francisco.

“El repertorio fue realmente bueno; se va a afinar más a medida que salga y lance con regularidad. Pero, vaya, fue realmente bueno. Sabe que solo tiene un par de salidas antes del inicio de la temporada, así que estaba concentrado. Que llegara a rozar la quinta entrada fue una gran victoria para nosotros”, comentó el manager Dave Roberts.

Ohtani no se inmutó ante las condiciones de calor récord en Arizona y necesitó apenas cinco lanzamientos para superar con facilidad la primera entrada, mientras las temperaturas se acercaban a los 38 grados Celcius en Camelback Ranch. En la segunda, permitió un doble abriendo la entrada al boricua Heliot Ramos antes de retirar a tres bateadores seguidos, incluidos Adames y Will Brennan, a quienes ponchó.

“Estuve bastante contento con el conteo de lanzamientos hoy. De cara a la próxima salida, sí quiero ejecutar mejor cuando tenga dos strikes. Simplemente no rematé a los bateadores tanto como quería”, señaló Ohtani a través de su intérprete.

Ohtani realizó algunas sesiones de práctica de bateo en vivo en Arizona con los Dodgers antes de unirse a Japón para el Clásico Mundial de Béisbol a inicios de marzo. El cuatro veces Jugador Más Valioso no lanzó en el Clásico —jugó únicamente como bateador designado—, pero sí trabajó desde el montículo en sesiones de bullpen.

Esta fue su primera vez en el montículo en un contexto competitivo desde el séptimo juego de la Serie Mundial el primero de noviembre.

Roberts indicó que espera que Ohtani tenga una apertura más de pretemporada la próxima semana antes de que comience la campaña regular el 26 de marzo.

Ohtani espera completar su primera temporada completa en el montículo desde 2022, cuando tuvo marca de 15-9 con efectividad de 2,33 en 28 aperturas con los Angelinos de Los Ángeles. Se lesionó el codo hacia el final de la temporada 2023, que llevó a que se perdiera todo el 2024 como lanzador.

Ohtani regresó a lanzar a mitad del 2025 y registró una efectividad de 2,87 en 14 aperturas de temporada regular. También tuvo marca de 2-1 con efectividad de 4,43 en la postemporada, ayudando a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

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FUENTE: AP