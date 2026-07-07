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Shohei Ohtani conecta su jonrón 300 en el Dodgers ante Rockies

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani conectó el martes por la noche el jonrón número 300 de su carrera, un batazo al abrir el juego contra el lanzador de los Rockies de Colorado, Michael Lorenzen, que lo convirtió en el primer jugador nacido en Japón en las Grandes Ligas en alcanzar ese hito.

Shohei Ohtani (segundo desde la izquierda), de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un jonrón solitario mientras el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Michael Lorenzen (izquierda), y Braxton Fulford observan durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Shohei Ohtani (segundo desde la izquierda), de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un jonrón solitario mientras el lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Michael Lorenzen (izquierda), y Braxton Fulford observan durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

La superestrella de doble función de los Dodgers de Los Ángeles disparó una línea de 409 pies al jardín central con cuenta de 2-0 para su vigésimo jonrón de la temporada. El jardinero central Cole Carrigg solo pudo ver cómo la pelota se iba.

Ohtani es el miembro número 170 del club de los 300 jonrones.

Fue el jonrón 31 de apertura en la carrera de Ohtani y el séptimo esta temporada. También conectó un jonrón en la victoria de los Dodgers por 8-7 en 11 entradas el lunes por la noche, para coronar una actuación de 3 hits en 4 turnos.

Su compañero Freddie Freeman hizo una reverencia mientras Ohtani regresaba al dugout.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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