Sherritt acepta vender participación en minera cubana a empresa ligada a exasesor de Trump

Compartir en:









El anuncio de la compañía se produjo el miércoles, un día después de que Sherritt, con sede en Toronto, indicó que ya no disolverá su empresa conjunta en Cuba, revirtiendo una decisión que había anunciado la semana pasada en medio de la ampliación de las sanciones de Estados Unidos contra el país.

El acuerdo preliminar de colocación privada le daría a Gillon licencia para comprar suficientes acciones para obtener una participación del 55% en la compañía. Si el acuerdo se concreta, Sherritt afirma que el precio pagado por Gillon probablemente será con descuento respecto al precio de cierre de sus acciones del 15 de mayo.

Sherritt, que tiene 32 años de presencia en la isla, suspendió a principios de este mes su participación directa en su empresa conjunta Moa en Cuba después de que Estados Unidos incrementara la presión sobre el país caribeño.

Gillon es la oficina familiar de la familia Washburne. Trump nombró a Ray Washburne como jefe del banco de desarrollo conocido como Overseas Private Investment Corporation entre 2017 y 2019. Posteriormente, formó parte del consejo asesor de inteligencia del mandatario. Fue vicepresidente del Trump Victory Committee en 2016 y ha sido un importante recaudador de fondos del Partido Republicano.

Gillon no respondió a una solicitud de comentarios.

En relación con el acuerdo, Sherritt señala que confirmó que los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos no se oponen a las conversaciones de Gillon con la compañía, pero que cualquier acuerdo requeriría su aprobación.

“Sherritt ha entablado un diálogo constructivo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha confirmado que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro no se oponen a que Gillon Capital participe en negociaciones con la Corporación y, con base en la información proporcionada hasta la fecha, no consideran que dichas negociaciones sean contrarias a la ley de Estados Unidos”, manifestó Sherritt en un comunicado. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP