La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interviene durante una reunión bilateral con una delegación china encabezada por el presidente Xi Jinping, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el martes 17 de noviembre de 2026. (Maxim Shemetov/ Pool Foto vía AP) AP

“Fue una muy buena reunión, muy agradable, estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, afirmó durante una conexión el miércoles con la conferencia matutina diaria de México. Después de los comicios en el vecino del norte, el gobierno mexicano dijo estar a la espera de ver si los resultados supondrían algún ajuste en las conversaciones comerciales con Estados Unidos, aunque no esperaba muchos cambios en el tema arancelario.

La cita tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desarrollada en ciudad tecnológica de Shenzhen. Sheinbaum también se reunió con el primer ministro canadiense Mark Carney, el tercer socio del acuerdo de libre comercio norteamericano que está actualmente en revisión .

La presidenta no informó sobre acuerdos concretos durante los 20 minutos de reunión con Trump —con quien se volverá a ver en diciembre en la cita del G20 en Mar-a-Lago, Florida— ni informó de otros temas abordados. Sólo indicó que las conversaciones comerciales avanzan y que en el encuentro estuvieron presentes el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; el secretario de Estado Marco Rubio y el nuevo jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, el principal artífice de la política de mano dura conta los migrantes.

Coincidiendo con la cita en China, la embajada estadounidense en México recordó en su cuenta oficial de X que el fentanilo, la lucrativa droga que más preocupa en Estados Unidos, “no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China”.

Previamente Sheinbaum se había reunido con el anfitrión, el presidente chino Xi Jinping, con quien dijo que había comenzado una “nueva era de cooperación” entre los dos países y con el mandatario vietnamita Tô Lâm.

Algunos especialistas habían expresado preocupación sobre el impacto que podría generar el acercamiento de México a China en la administración Trump y en las actuales conversaciones comerciales en marcha.

Desde la llegada al poder de Trump y el inicio de su política arancelaria, México se ha esforzado en impulsar la producción nacional y su comercio con otros países para no depender tanto de su vecino del norte.

“Además de la relación con Estados Unidos, seguimos dialogando también con un grupo de países muy amplio y con todos estamos avanzando en profundizar las relaciones que tiene México”, dijo en el secretario de Exteriores mexicano Roberto Velasco, también en la conexión con la conferencia de prensa matutina.

En paralelo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo el miércoles que su reunión de la víspera con el embajador estadounidense Ronald Johnson fue para abordar temas de migración, entre ellos las deportaciones y las caravanas de migrantes que volvieron a surgir en el sur de México con la intención de avanzar hacia el norte.

La funcionaria dijo que se plantea celebrar reuniones de autoridades migratorias con los países del norte de Centroamérica para analizar cómo abordar estos flujos.

FUENTE: AP