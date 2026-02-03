americateve

Sheinbaum lanza ambicioso plan de inversión público y privado para impulsar la economía de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el martes un ambicioso plan de inversiones público y privado que se desarrollará entre este año y el 2030 para impulsar el aparato productivo de México que se ha visto golpeado en el último año por la incertidumbre que desató la política de aranceles de Estados Unidos.

El lanzamiento del plan se da en un contexto de debilitamiento de l a economía mexicana, que apenas creció 0,7% en 2025, y una merma de una de sus principales fuentes de ingresos como lo son las remesas que cayeron el año pasado 4,6%, el segundo mayor descenso desde 2009.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, presentó en la conferencia presidencial matutina los lineamientos de un plan de inversión mixto en infraestructura estimado en 5,6 billones de pesos (unos 329.411 millones de dólares), que se ejecutará en lo que resta del sexenio de Sheinbaum, que se inició el año pasado.

Amador dijo que los recursos se invertirán en más de 1.500 proyectos de ocho áreas estratégicas. Más de la mitad de las inversiones se destinarán a proyectos energéticos, y el resto se distribuirá entre los rubros de trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, precisó el secretario.

El nuevo plan servirá de complemento al que se lanzó el año pasado, conocido como “Plan México”, para incrementar la producción nacional y regional y reducir la dependencia de México de las importaciones, en particular las que provienen de Asia. Para el “Plan México” el gobierno cuantificó inversiones potenciales por 277.000 millones de dólares hasta el 2030.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía de Latinoamérica, después de Brasil, avanzó el año pasado 0,7%, en comparación con 2024 cuando la economía tuvo un crecimiento de 1,3%.

FUENTE: AP

