Sheinbaum descarta operaciones conjuntas con EEUU en territorio mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Sheinbaum indicó que ese fue uno de los puntos que abordó en la reunión que sostuvo el jueves con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin , quien solicitó a México el fortalecimiento de los esfuerzos contra los “narcoterroristas” y el reforzamiento de los compromisos operativos para la seguridad fronteriza y la prevención de la migración ilegal.

El encuentro se dio tras las fricciones que surgieron el mes pasado por el deceso de dos agentes de la CIA en un accidente de tránsito en el estado fronterizo de Chihuahua y las acusaciones de narcotráfico que realizó la fiscalía de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos , entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha.

Pese a los reclamos y las presiones que ha mantenido Washington hacia México para endurecer el cerco a los carteles mexicanos, Sheinbaum aseguró que tuvo una “buena reunión” con Mullin, pero dejó claro que “colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra pues eso no lo permite nuestra constitución”.

A inicios de mes Trump volvió atacar las políticas de seguridad de México y dijo que “si no hacen su trabajo” contra el narcotráfico, Washington lo hará.

“El ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo”, afirmó el presidente durante un acto en la Casa Blanca, y aprovechó para lanzar una nueva amenaza a su vecino: “si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”.

La mandataria dijo en su habitual conferencia matutina que estaba abierta a buscar “otros mecanismos” de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, pero no abundó sobre las alternativas.

Los equipos de ambos países que hacen seguimiento a las acciones en materia de seguridad tienen previsto reunirse en junio en la capital mexicana para evaluar los avances.

Diferencias sobre Cuba

En medio de la crisis que enfrentan las relaciones entre Washington y Cuba tras el proceso que emprendieron autoridades estadounidenses contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de pequeñas aeronaves civiles tripuladas por exiliados, la mandataria mexicana criticó esa acción y abogó una vez más por la “autodeterminación de los pueblos”.

“¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, se preguntó Sheinbaum al ser consultada sobre el caso de Castro, y dejó entrever que eso tiene que ver con la “visión injerencista” de Estados Unidos que aseguró que ha mantenido por años.

Pese a las diferencias sobre Cuba, la mandataria dijo que está dispuesta a seguir colaborando con Estados Unidos. “No queremos pelea con ellos y hasta ahora en muchas áreas han sido respetuosos”.

FUENTE: AP