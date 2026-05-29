Sheinbaum cede su boleto del partido inaugural del Mundial a joven jugadora indígena

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum entrega un boleto simbólico para el partido inaugural del Mundial 2026 a la jugadora amateur Yolett Cervantes, el viernes 29 de mayo de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Tal como se había comprometido meses atrás, Sheinbaum formalizó el viernes en su habitual conferencia diaria la entrega del boleto 00001 del partido inaugural del torneo mundialista a la joven deportista Yolett Cervantes Cuaquehua, quien fue seleccionada por un jurado tras evaluar sus destrezas con el balón.

“Son orgullo de México. No van a representar a la presidenta, o la jefa de gobierno, van a representar a México”, dijo la mandataria al celebrar la entrega de su boleto a Cervantes Cuaquehua, de 21 años.

Durante la conferencia presidencial también se regalaron boletos para partidos que se jugarán en la Ciudad de México , Guadalajara y Monterrey —las sedes mexicanas del Mundial— a otras tres deportistas aficionadas, de 16, 22 y 23 años, que también fueron electas por el jurado como parte de un concurso que organizó el gobierno.

“Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta”, dijo visiblemente emocionada Cervantes Cuaquehua al expresar su admiración por Sheinbaum por ser la primera mujer en llegar a la presidencia de México.

Vestida con una blusa y una falda larga tradicional y descalza, la joven originaria de Tlaquilpa, un municipio enclavado en las Altas Montañas de Veracruz, hizo una exhibición de sus destrezas con el balón de fútbol en medio de uno de los salones del palacio de gobierno donde se realiza habitualmente la conferencia presidencial.

Acompañada de su progenitor, Cervantes Cuaquehua relató a la prensa que desde muy niña comenzó a practicar el futbol con el apoyo de su papá, y que en un futuro próximo aspira ingresar a algún equipo profesional luego de superar una lesión que tiene en un ligamento.

Sheinbaum aprovechó el evento para solicitar a los equipos profesionales mexicanos que promuevan la creación de canteras para que jóvenes como Cervantes Cuaquehua puedan hacer su sueño realidad y se desarrolle el deporte del balompié que tiene millones de seguidores en México.

Una decisión que divide

Desde un primer momento, la mandataria descartó su asistencia al duelo inaugural, en el que se enfrentarán la anfitriona México y Sudáfrica. Justificó su decisión alegando que lo haría para darle protagonismo a las jóvenes futbolistas mexicanas.

“Pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración”, dijo en marzo Sheinbaum al anunciar que no acudiría al emblemático estadio Azteca —que ha sido sede de tres mundiales (1970, 1986 y 2026)— y que vería el partido inaugural desde el Zócalo, la principal plaza de la capital, donde se instalará un festival popular para los fanáticos.

El anuncio de la mandataria generó posiciones encontradas en México.

Mientras algunos consideraron como una decisión loable que Sheinbaum optara por regalar su entrada a una joven deportista que nunca podría pagar los costosos boletos del Mundial, el reconocido comentarista deportivo David Faitelson afirmó que la mandataria perdió “una gran oportunidad” para promover a México. “Es una oportunidad que se puede aprovechar para atraer más turismo, para enseñar que México no es solo violencia”, dijo a una radio local Faitelson.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP