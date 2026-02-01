Sheinbaum anuncia que México enviará ayuda humanitaria a Cuba

Compartir en:









ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, el 9 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México. (AP Foto/Claudia Rosel, archivo) AP

Durante un acto público en el estado norteño de Sonora, Sheinbaum reiteró que, en la conversación telefónica que tuvo el jueves con su par estadounidense Donald Trump, no se abordó el tema de Cuba.

La declaración de la mandataria coincidió con los comentarios que hizo Trump la víspera, quien afirmó que le había pedido a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo a la isla caribeña.

“Sheinbaum fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, le dijo Trump a la prensa.

Tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas recién empezado el año para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Venezuela suspendió los envíos de petróleo a Cuba, que ya habían mermado en los últimos años, y México se convirtió en el principal proveedor de crudo y productos derivados a La Habana.

FUENTE: AP