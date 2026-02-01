americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sheinbaum anuncia que México enviará ayuda humanitaria a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el domingo que su gobierno planea enviar esta semana ayuda humanitaria a Cuba, integrada por alimentos, enseres y otros productos, mientras “resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”.

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, el 9 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México. (AP Foto/Claudia Rosel, archivo)
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presenta una nueva estrategia de seguridad contra la violencia en el estado de Michoacán, en el Palacio Nacional, el 9 de noviembre de 2025, en la Ciudad de México. (AP Foto/Claudia Rosel, archivo) AP

Durante un acto público en el estado norteño de Sonora, Sheinbaum reiteró que, en la conversación telefónica que tuvo el jueves con su par estadounidense Donald Trump, no se abordó el tema de Cuba.

La declaración de la mandataria coincidió con los comentarios que hizo Trump la víspera, quien afirmó que le había pedido a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo a la isla caribeña.

“Sheinbaum fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, le dijo Trump a la prensa.

Tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas recién empezado el año para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Venezuela suspendió los envíos de petróleo a Cuba, que ya habían mermado en los últimos años, y México se convirtió en el principal proveedor de crudo y productos derivados a La Habana.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Manuel Marrero: "Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026"

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter