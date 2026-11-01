Sheila Chepkirui gana por la Maratón de Nueva York femenina por segunda vez

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El sueco Andreas Almgren se sienta con una bandera en su espalda tras cruzar la meta del Maratón de Nueva York el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

Chepkirui, quien también ganó la prueba en 2024, se despegó de su compatriota Hellen Obiri en los últimos 150 metros para asegurar la victoria en un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 36 segundos.

La estadounidense Jessica McClain terminó segunda al superar a Obiri —ganadora en dos ocasiones— en los últimos pasos. Fue la primera vez que una mujer estadounidense terminó entre las tres primeras desde 2018. McClain quedó a 6 segundos de Chepkirui.

Fue la 50.ª vez que la carrera recorrió los cinco distritos de la ciudad. Unos 60.000 corredores se colocaron en la línea de salida el domingo, y casi la mitad de ellos eran mujeres.

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FUENTE: AP

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