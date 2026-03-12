americateve

Shai Gilgeous-Alexander anota 20 puntos por 127mo duelo seguido y rompe récord de Wilt Chamberlain

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander rompió el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos con 20 puntos o más, al extender su racha a 127 el jueves.

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, festeja poco después de romper el récord de Wilt Chamberlain, de más partidos consecutivos con 20 puntos o más, el jueves 12 de marzo de 2026, ante los Celtics de Boston (AP Foto/Nate Billings)
El escolta del Thunder de Oklahoma City convirtió dos tiros libres en el tercer cuarto del encuentro contra los Celtics de Boston para llegar a 19 puntos. Mientras el público estaba de pie, Gilgeous-Alexander amagó varias veces y clavó un tiro en suspensión por encima de Baylor Scheierman desde más allá de la línea de tiros libres, con 7:04 minutos por jugarse en el periodo, para elevar su total a 21.

El récord de Chamberlain se mantenía vigente desde 1963 y, al inicio, parecía que a Gilgeous-Alexander le costaría romperlo. No anotó sino hasta la mitad del primer cuarto, pero terminó el periodo con 10 puntos y llegó al descanso con 17.

Gilgeous-Alexander ganó su primer premio al Jugador Más Valioso de la NBA la temporada pasada, y su regularidad para el Thunder, vigente campeón, podría llevarlo a repetir. Fue el líder anotador la temporada pasada y ocupa el segundo lugar en puntos este año. Oklahoma City tiene el mejor récord de la liga.

El entrenador Mark Daigneault atribuyó a Gilgeous-Alexander el mérito por su concentración constante.

“Eso es lo impresionante de él”, comentó Daigneault antes del partido. “La naturaleza humana es que tienes éxito, aflojas un poco, y él es lo contrario. Lo prueba y quiere más, quiere repetir.”

