Seymore poncha a 12 y Rays vencen 6-4 a Yankees que se poncharon 17 veces

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El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Ian Seymour, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 7 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

El cubano Victor Mesa Jr. también pegó un jonrón, y Richie Palacios tuvo dos hits, anotó dos veces e impulsó una carrera por los Rays, que ampliaron a cuatro juegos su ventaja en la División Este de la Liga Americana sobre los Yankees.

Seymour (6-1) permitió tres carreras con cinco hits y sin otorgar bases por bolas en 5 1/3 entradas. Bryan Baker lanzó una novena entrada sin carreras para lograr su 24º salvamento.

Los Yankees se poncharon 17 veces ante cinco lanzadores de Tampa Bay y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana cuyos bateadores se ponchan 17 veces en juegos consecutivos de nueve entradas.

Paul Goldschmidt y el panameño José Caballero se poncharon cuatro veces cada uno. Goldschmidt atraviesa una racha de 0 de 30. La ofensiva de Nueva York, en baja, conectó 11 hits, alcanzando las dobles cifras por primera vez desde el 17 de junio.

Rice también conectó dos sencillos por los Yankees.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP