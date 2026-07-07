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Seymore poncha a 12 y Rays vencen 6-4 a Yankees que se poncharon 17 veces

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Hunter Feduccia y el cubano Yandy Díaz conectaron jonrones consecutivos en la cuarta entrada, Ian Seymour ponchó a 12 y los Rays de Tampa Bay vencieron la noche del martes por 6-4 a los Yankees de Nueva York.

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Ian Seymour, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 7 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Ian Seymour, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 7 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

El cubano Victor Mesa Jr. también pegó un jonrón, y Richie Palacios tuvo dos hits, anotó dos veces e impulsó una carrera por los Rays, que ampliaron a cuatro juegos su ventaja en la División Este de la Liga Americana sobre los Yankees.

Seymour (6-1) permitió tres carreras con cinco hits y sin otorgar bases por bolas en 5 1/3 entradas. Bryan Baker lanzó una novena entrada sin carreras para lograr su 24º salvamento.

Los Yankees se poncharon 17 veces ante cinco lanzadores de Tampa Bay y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana cuyos bateadores se ponchan 17 veces en juegos consecutivos de nueve entradas.

Paul Goldschmidt y el panameño José Caballero se poncharon cuatro veces cada uno. Goldschmidt atraviesa una racha de 0 de 30. La ofensiva de Nueva York, en baja, conectó 11 hits, alcanzando las dobles cifras por primera vez desde el 17 de junio.

Rice también conectó dos sencillos por los Yankees.

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