Sevilla despide al técnico argentino Matías Almeyda tras perder ante Valencia en La Liga española

ARCHIVO - El técnico de Sevilla Matías Almeyda, previo al partido contra Barcelona en la Liga española, el domingo 5 de octubre de 2025, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón) AP

El club andaluz informó el lunes, después de la derrota 2-0 en casa ante Valencia el sábado, que Almeyda no seguirá al mando tras dirigir un total de 32 partidos oficiales.

“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, rezó un comunicado del club.

Almeyda se marcha con el club en el 15to puesto de la clasificación, a tres puntos de la zona de descenso tras 29 jornadas.

Sevilla apenas tiene una victoria en sus últimos ocho encuentros, el 1-0 en Getafe el mes pasado.

Almeyda se expresó muy crítico tras el tropiezo contra Valencia, resumiéndolo como un partido "muy malo de parte nuestra y el responsable de esto soy yo”.

“Creo que en los dos últimos partidos se vio un equipo con poca lucha, algo que nos venía dando resultado como era el amor propio y la entrega y hay mucho miedo a equivocarse", añadió en una rueda de prensa. "Con falta de claridad es difícil que las cosas salgan bien”.

El otrora técnico de River Plate, Chivas Guadalajara, AEK Atenas y San Jose Earthquakes asumió las riendas de Sevilla en junio pasado. Logró 10 victorias, siete empates y 15 derrotas en todas las competiciones.

Almeyda, de 52 años, cumplió el sábado el quinto partido de una suspensión por discutir con los árbitros en un partido de liga contra Alavés en febrero.

El próximo partido de Sevilla será la visita al colista Oviedo el 5 de abril.

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FUENTE: AP