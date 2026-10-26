Sevilla corta mala racha con el tercer gol de Romero en tres partidos

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Isaac Romero anotó contra Aston Villa en la Liga de Campeones y contra Levante antes de ser expulsado. En la visita de Osasuna, hizo sentir su presencia a los 24 minutos.

Romero aprovechó una inteligente descarga de Youssouf Fofana y sacó un derechazo desde el borde del área para adelantar a Sevilla.

Felix Correia, que también marcó en el empate 3-3 con Levante hace dos semanas, consiguió el segundo para Sevilla a ocho minutos del final.

Fue un bienvenido regreso a la forma para un equipo que perdió tres de sus últimos cuatro partidos contra Real Madrid, Barcelona y Aston Villa.

El resultado dejó a Sevilla en el sexto puesto. Osasuna se mantuvo 12do, a seis puntos.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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