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Seth Lugo lanza 6 entradas y un tercio sin carreras y Reales vencen 4-1 a Bravos

ATLANTA (AP) — Seth Lugo lanzó 6 1/3 entradas sin permitir carreras y Carter Jensen conectó un jonrón para liderar la victoria de los Reales de Kansas City el domingo por 4-1 sobre los Bravos de Atlanta.

El pitcher de los Reales de Kansas City Seth Lugo trabaja la primera entrada ante los Bravos de Atlanta en el encuentro del domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)
El pitcher de los Reales de Kansas City Seth Lugo trabaja la primera entrada ante los Bravos de Atlanta en el encuentro del domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Bobby Witt Jr. y Vinnie Pasquantino impulsaron carreras con sencillos para los Reales, que el día anterior desperdiciaron una ventaja en la novena entrada para perder, pero el domingo evitaron perder por barrida para abrir la temporada. Witt sumó cinco hits en la serie.

Jensen se fue de 1-3 con dos carreras impulsadas, y añadió un elevado de sacrificio en el octavo episodio a su jonrón solitario en la cuarta.

Lugo (1-0) permitió cinco hits, ponchó a tres y no dio bases por bolas, al tiempo que colocó 55 de sus 77 lanzamientos en la zona de strike. También logró salir ileso de tres elevados profundos con velocidades de salida por encima de 105 mph del venezolano Ronald Acuña Jr., Matt Olson y Michael Harris II, que fueron atrapados junto a la barda del jardín.

Drake Baldwin conectó un jonrón solitario al jardín derecho con los Braves abajo 4-0 en la octava entrada.

Lucas Erceg se acreditó el salvamento por los Royals con una novena entrada sin carreras.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-1, Salvador Pérez de 4-0.

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