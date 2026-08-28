Servicio de Parques Nacionales respalda Arco del Triunfo de Trump pese a afectar paisaje

ARCHIVO - Una maqueta del Arco del Triunfo propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, se exhibe en el complejo de monumentos National Mall, en Washington, el 27 de junio de 2026. (AP Foto/Jen Golbeck/Archivo) AP

El informe, publicado el viernes, indica que el arco conmemorativo de 76 metros (250 pies) de altura probablemente altere la importancia histórica de decenas de sitios cercanos a su ubicación prevista, junto al Memorial Bridge.

Muchos de los monumentos, edificios y lugares de Washington han sido planificados cuidadosamente durante décadas para reflejar momentos significativos de la historia del país y evocar simbolismo mediante líneas de visión que los conectan con otros sitios. El arco perturbará la línea de visión entre más monumentos icónicos de Washington de lo que se preveía, según el informe.

Pero el informe del Servicio de Parques Nacionales señala que “las mismas características que hacen que el Memorial Circle sea sensible desde una perspectiva de preservación, son también las características que lo convierten en el lugar históricamente apropiado para la obra”.

Los efectos del proyecto no pueden “evitarse por completo sin reubicar el Arco lejos del sitio identificado históricamente o eliminar el principal elemento conmemorativo, y ambas opciones no cumplirían con el propósito y la necesidad de la obra”, afirma el informe.

“Por esta razón, las ubicaciones alternativas fuera de Memorial Circle no son alternativas razonables para evitar impactos”, añade el informe.

El informe de 133 páginas del Servicio de Parques Nacionales respalda los planes de Trump para el controvertido arco, y podría reforzar el argumento del gobierno en su disputa contra una impugnación legal presentada por tres veteranos y un historiador de arquitectura.

El arco propuesto es uno de varios proyectos que el presidente estadounidense impulsa para dejar una huella duradera en Washington, entre ellos cambiar el nombre y renovar el Kennedy Center, construir un salón de baile en la Casa Blanca, reacondicionar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y reconstruir un campo de golf en East Potomac Park que podría reducir de forma significativa el acceso del público a senderos para correr y andar en bicicleta.

La propuesta de un arco imponente y dorado recibió una aprobación inicial hace poco por parte de una comisión federal, aun cuando un informe anterior del Servicio de Parques Nacionales advertía que el proyecto podría afectar la “integridad” de decenas de propiedades históricas porque cambiaría “relaciones visuales y espaciales que definen el carácter” entre ellas.

Uno de los elementos más evidentes citados por el Servicio de Parques es que el arco rompería la alineación entre el Monumento a Lincoln, el Memorial Bridge y Arlington House, que anteriormente fue el hogar del general confederado Robert E. Lee. Esa alineación “tenía la intención de unir física y simbólicamente al Norte y al Sur mediante una composición monumental coordinada que se extiende a través del río Potomac”, señala el informe.

La conexión entre el Monumento a Lincoln y Arlington House fue una de decenas de sitios y estructuras históricas enumeradas como afectadas directamente por la estructura propuesta. Agregó que el complejo de monumentos National Mall, el Capitolio federal, el Monumento a Washington, el Monumento a Jefferson, el distrito histórico de Georgetown, el Old Naval Observatory, el Key Bridge, la Catedral Nacional y otros sitios también se verían afectados.

Nicolas Sansone, abogado del Public Citizen Litigation Group que representa a los demandantes, manifestó el viernes que el nuevo informe “confirma lo que hemos estado diciendo desde el principio: el proyecto tendrá un impacto enorme y transformará el National Mall”.

El informe subraya la afirmación de quienes impugnan el proyecto de que una obra de este tamaño e importancia “es una decisión que corresponde al Congreso” y no debería acelerarse mediante un decreto ejecutivo, sostuvo Sansone.

El diseño del arco, propuesto por Trump, ya recibió una aprobación inicial de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. Todos los comisionados fueron nombrados por Trump. La Comisión de Planificación del Área de la Capital Nacional aprobó el emplazamiento y los planes preliminares en su reunión de julio. Se espera que la comisión vuelva a abordar el asunto hacia fin de año. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP