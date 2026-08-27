Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

El actor cubano Luis Alberto García denunció públicamente un episodio de intimidación policial contra sus dos hijas y su pareja en La Habana, después de que, según relató, fueran obligadas a detenerse por agentes armados en las inmediaciones de su vivienda.

El hecho habría ocurrido cerca de la rotonda de 146 y 9na , cuando sus familiares circulaban en automóvil y, tras respetar una señal de PARE, fueron interceptados por un uniformado que llevaba un bastón de señales en una mano y una pistola en la otra.

García afirmó además que en otros vehículos podían verse agentes con armas largas asomadas por las ventanillas , en un operativo cuyo motivo no fue explicado públicamente.

La escena llevó al actor a cuestionar el nivel de tensión con el que, según su versión, actuaron los agentes.

“Bájenle tres rayitas a la HISTERIA, la PARANOIA, la DESCONFIANZA, los PREJUICIOS”, escribió en Facebook.

Según el relato de García, sus hijas y su pareja se dirigían a casa cuando fueron detenidas.

El actor sostuvo que el comportamiento de los agentes fue desproporcionado y que el despliegue parecía estar relacionado con el paso de una persona cuya identidad no precisó.

La presencia de pistolas y armas largas en una situación cotidiana fue uno de los elementos que más indignación provocó en su publicación.

Para García, el problema no es solo la exhibición de fuerza, sino también el riesgo de que una situación aparentemente controlada termine en una tragedia.

“Cuidadito no se les escapen los tiros”

El actor alertó específicamente sobre la posibilidad de un disparo accidental.

“Cuidadito no se les escapen a plena luz del día uno, dos o los tiros que sean y terminen matando a alguien que no quería ejecutar a nadie”, escribió.

El comentario apunta directamente al peligro de manejar armas de fuego en medio de operativos en zonas urbanas donde circulan personas sin relación alguna con el dispositivo de seguridad.

García cuestionó así lo que considera una reacción excesiva y una normalización de la presencia armada en espacios civiles.

La denuncia ocurre en medio de una fuerte campaña militar

El episodio se produce en un contexto marcado por una creciente exhibición militar y policial del Gobierno cubano durante 2026.

Desde comienzos de año, La Habana ha desarrollado jornadas periódicas del llamado Día Nacional de la Defensa, con ejercicios de tropas, milicias, prácticas de tiro y movilizaciones territoriales.

El Gobierno ha presentado estas maniobras como una respuesta preventiva ante una eventual agresión exterior.

Miguel Díaz-Canel ha insistido en que Cuba debe estar preparada para elevar el costo de cualquier acción militar estadounidense contra la isla.

Tanques, ejercicios y propaganda militar

Las actividades oficiales han incluido imágenes de tanques, sistemas antiaéreos, tropas, vehículos militares y armamento en distintos ejercicios.

También se han difundido prácticas con estudiantes universitarios y entrenamientos de estructuras territoriales de defensa.

La propaganda estatal ha presentado estas maniobras como demostraciones de preparación y capacidad de resistencia.

Sin embargo, medios independientes y analistas han señalado que buena parte del equipamiento militar cubano procede todavía de la época soviética y que las Fuerzas Armadas enfrentan limitaciones materiales importantes.

El deterioro del arsenal cubano

Diversos análisis han señalado que una parte significativa del arsenal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias está compuesta por tecnología antigua.

Muchos de los sistemas visibles en maniobras recientes corresponden a modelos fabricados durante la era soviética.

Expertos citados por medios independientes han sostenido que Cuba no ha realizado adquisiciones relevantes de armamento moderno en gran escala desde la década de 1990.

Eso no ha impedido que el Gobierno continúe utilizando la exhibición militar como parte de su narrativa de defensa nacional.

De las maniobras militares a las calles de La Habana

La denuncia de Luis Alberto García traslada ese clima de militarización a un ámbito mucho más cotidiano.

Su preocupación no está centrada en grandes ejercicios militares, sino en lo que describe como agentes armados deteniendo a civiles en una zona residencial de La Habana.

La publicación pone así el foco en el impacto que este tipo de operativos puede tener sobre personas que simplemente circulan por la ciudad.

Para el actor, la presencia de armas en ese contexto resulta innecesaria y peligrosa.

“Paren de jugar a los soldaditos”

García cerró su mensaje con una crítica directa a los responsables de esos dispositivos de seguridad.

Pidió que abandonen lo que considera una actitud de “soldaditos” y actúen con mayor responsabilidad en el manejo de armas.

El tono de su mensaje refleja tanto el enojo por lo ocurrido con su familia como una crítica más amplia a la creciente presencia militar y policial en la vida cotidiana.

Hasta el momento, no se conoce una explicación oficial sobre el operativo ni sobre la identidad de la persona cuyo paso habría motivado el despliegue.

Tampoco han trascendido pronunciamientos públicos de las autoridades sobre la denuncia del actor.

La publicación de García se suma así a un debate cada vez más visible en Cuba sobre seguridad, militarización y el uso de la fuerza en espacios civiles.