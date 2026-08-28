DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

La tormenta tropical Dolly se convirtió en el cuarto sistema con nombre de la temporada ciclónica de 2026 en el Atlántico, mientras avanza rápidamente hacia el oeste sobre aguas abiertas y mantiene bajo vigilancia a las Antillas Menores.

Sin embargo, el escenario actual resulta relativamente favorable para Cuba y el sur de Florida .

Según el boletín de las 5:00 a.m. del viernes 28 de agosto del Centro Nacional de Huracanes (NHC) , Dolly mantenía vientos máximos sostenidos de 40 mph y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 24 mph .

El organismo prevé que condiciones atmosféricas cada vez menos favorables provoquen su debilitamiento antes de alcanzar el arco de las Antillas.

Por ahora, ni Cuba ni Miami aparecen bajo amenaza directa del ciclón y no existen vigilancias o avisos costeros relacionados con Dolly .

A las 5:00 a.m., el centro de Dolly estaba ubicado cerca de la latitud 14.5 norte y longitud 44.8 oeste , aproximadamente 1.145 millas al este de las islas de Sotavento .

Sus principales datos eran:

Vientos máximos sostenidos: 40 mph

Movimiento: oeste a 24 mph

Presión mínima central: 1007 milibares

La tormenta se mueve con rapidez a través del Atlántico tropical central.

El NHC pidió a los residentes de las islas de Sotavento mantenerse atentos a su evolución, aunque hasta ese momento no había emitido alertas costeras.

Dolly apenas supera el umbral de tormenta tropical

Los vientos de Dolly se encuentran apenas por encima de las 39 mph necesarias para que un ciclón reciba la clasificación de tormenta tropical.

El sistema tampoco muestra, por ahora, señales de una intensificación considerable.

Los meteorólogos anticipan que varios factores atmosféricos comenzarán a jugar en su contra durante las próximas horas.

Entre ellos se encuentran aire seco, aumento de la cizalladura vertical del viento y su rápida velocidad de traslación.

Todo esto debería dificultar que Dolly consiga organizarse y fortalecerse significativamente.

El NHC espera que Dolly pierda su estructura antes del Caribe

El pronóstico oficial apunta a una vida relativamente corta para la cuarta tormenta tropical de la temporada.

El NHC espera que Dolly continúe avanzando rápidamente hacia el oeste durante los próximos días y que degenere nuevamente en una onda tropical antes de alcanzar las islas de Sotavento.

Esto significa que actualmente no se espera que Dolly alcance categoría de huracán.

Incluso podría dejar de ser un ciclón tropical antes de entrar plenamente en el Caribe.

La pérdida de su circulación organizada, sin embargo, no significa necesariamente que desaparezcan las lluvias asociadas al sistema.

El principal peligro podría ser la lluvia

Aunque Dolly se debilite, su humedad podría provocar precipitaciones importantes en algunas islas del Caribe.

El NHC anticipa lluvias sobre las islas de Sotavento desde finales del sábado hasta el domingo.

Posteriormente, la humedad asociada al sistema podría desplazarse hacia:

Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.

Las lluvias podrían producir inundaciones repentinas, especialmente en terrenos montañosos.

¿Qué se puede esperar para Cuba?

Por ahora, Dolly no representa una amenaza directa

Para Cuba, el escenario actual es tranquilizador.

La trayectoria y el pronóstico de debilitamiento mantienen al sistema todavía muy lejos de representar una amenaza ciclónica directa para la isla.

Además, el NHC espera que Dolly pierda su estructura tropical antes de llegar incluso a las Antillas Menores.

Eso reduciría considerablemente las posibilidades de que alcance Cuba como una tormenta tropical organizada.

Pero habrá que vigilar sus remanentes

La situación no significa que Cuba pueda ignorar completamente el sistema.

Una onda tropical debilitada todavía puede mantener humedad, lluvias y tormentas eléctricas mientras continúa desplazándose por el Caribe.

Por ello, será necesario observar qué queda de Dolly después de atravesar las Antillas y La Española.

Si sus remanentes mantienen suficiente actividad, podrían incrementar la humedad en sectores del Caribe occidental posteriormente.

Pero ese escenario todavía está demasiado lejos para determinar impactos concretos sobre Cuba.

¿Y Miami? Tampoco existe una amenaza definida

Para Miami y el sur de Florida, el panorama actual resulta todavía menos preocupante.

Dolly permanece a enorme distancia del territorio estadounidense y los pronósticos actuales muestran que probablemente perderá su condición de ciclón tropical mucho antes de aproximarse a Florida.

No hay alertas ni vigilancias para Florida.

Tampoco existe actualmente una trayectoria oficial que coloque a Miami dentro de un área de impacto directo.

Por tanto, con la información disponible este viernes:

Dolly no representa una amenaza ciclónica directa para Miami.

¿Podría reorganizarse después?

Ese es el elemento que requerirá vigilancia durante los próximos días.

Los ciclones que pierden su circulación pueden continuar desplazándose como ondas tropicales y, en determinadas circunstancias, encontrar posteriormente condiciones más favorables.

Sin embargo, el pronóstico oficial actual no anticipa una reorganización que amenace a Cuba o Florida.

Cualquier posibilidad de desarrollo posterior dependería de cómo sobrevivan los remanentes al aire seco, la cizalladura y el paso por las islas.

Por ahora sería prematuro proyectar un escenario de amenaza para Miami.

Una temporada que entra en su periodo más activo

Dolly es la cuarta tormenta tropical de la temporada atlántica de 2026, después de Arthur, Bertha y Cristobal.

Su formación llega además en un momento importante del calendario.

Históricamente, la actividad tropical en el Atlántico aumenta con rapidez entre finales de agosto y septiembre, antes de alcanzar su pico climatológico alrededor del 10 de septiembre.

Por ello, independientemente de que Dolly termine debilitándose, las próximas semanas requerirán una vigilancia mucho mayor del Atlántico, el Caribe y el Golfo.

El escenario para Cuba y Miami

Con el boletín de las 5:00 a.m. del 28 de agosto, el panorama puede resumirse de forma clara:

Cuba: no existe amenaza directa en este momento. Los remanentes deberán vigilarse si logran avanzar hacia el Caribe occidental.

Miami y sur de Florida: no existe una amenaza definida ni alertas relacionadas con Dolly.

Antillas Menores, Puerto Rico y La Española: son actualmente las zonas que más deben seguir la evolución del sistema, principalmente por la posibilidad de lluvias intensas.

Dolly continúa siendo una tormenta tropical mínima, con apenas 40 mph de viento, y el pronóstico más probable es que se debilite antes de alcanzar el Caribe como un ciclón organizado.