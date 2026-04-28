Sergio Canales se marcha del Monterrey de México luego de tres años

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Canales, de 35 años, desembarcó en la Liga MX para el torneo Apertura 2023 como la gran apuesta de la dirigencia para conseguir un título de liga que se le niega al club desde el torneo Apertura 2019.

“Por acogerme como a uno más y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño, por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros. Gracias Rayados”, escribió Canales en sus redes sociales.

Con una de las nóminas más abultadas en México, Monterrey desafinó en el torneo Clausura 2026 al quedar fuera de la liguilla por el título.

El fracaso provocó el despido del director deportivo José Antonio Noriega, quien fichó a Canales por tres años en el verano de 2023.

Canales, quien llegó a militar en el Real Madrid durante un par de años, fue parte de la selección española que conquistó la Liga de Naciones de Europa en 2023. También ha jugado con la Real Sociedad, Real Betis, Valencia y Racing Santander.

FUENTE: AP