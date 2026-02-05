Serge Gnabry renueva con el Bayern Múnich hasta junio de 2028

Compartir en:









Serge Gnabry del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Leipzig el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El contrato anterior del internacional alemán estaba previsto para expirar al final de esta temporada.

Gnabry, de 30 años, ha marcado 100 goles y ha contribuido con 69 asistencias en sus 311 partidos en todas las competiciones desde que se unió al Bayern en 2017. También jugó para el Arsenal, el Werder Bremen y el Hoffenheim en Alemania.

Gnabry ha ganado varios trofeos con el Bayern, incluyendo la Liga de Campeones, la Copa Mundial de Clubes y seis títulos de la Bundesliga.

“Somos una verdadera unidad y podemos lograr algo grande. Me siento muy en casa en el Bayern”, expresó Gnabry.

FUENTE: AP