Serge Gnabry renueva con el Bayern Múnich hasta junio de 2028

MUNICH, Alemania (AP) — El delantero del Bayern Múnich, Serge Gnabry, firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en el poderoso club alemán hasta junio de 2028.

Serge Gnabry del Bayern Munich celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Leipzig el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
El contrato anterior del internacional alemán estaba previsto para expirar al final de esta temporada.

Gnabry, de 30 años, ha marcado 100 goles y ha contribuido con 69 asistencias en sus 311 partidos en todas las competiciones desde que se unió al Bayern en 2017. También jugó para el Arsenal, el Werder Bremen y el Hoffenheim en Alemania.

Gnabry ha ganado varios trofeos con el Bayern, incluyendo la Liga de Campeones, la Copa Mundial de Clubes y seis títulos de la Bundesliga.

“Somos una verdadera unidad y podemos lograr algo grande. Me siento muy en casa en el Bayern”, expresó Gnabry.

AP

