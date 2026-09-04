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Serena y Venus Williams pierden desempate de su partido de regreso al US Open

NUEVA YORK (AP) — Serena y Venus Williams quedaron eliminadas del dobles femenino del Abierto de Estados Unidos tras caer en un superdesempate.

Venus y Serena Williams se animan durante un duelo del Abierto de Estados Unidos ante la taiwanesa Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Adam Hunger)
Venus y Serena Williams se animan durante un duelo del Abierto de Estados Unidos ante la taiwanesa Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Adam Hunger) AP

Las hermanas desperdiciaron una ventaja de 5-0 en el desempate a 10 puntos y cayeron 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7) la noche del viernes ante Hao-Ching Chan y Maya Joint.

Fue su primer partido del Abierto de Estados Unidos desde 2022 en el torneo de Grand Slam que las hermanas ganaron dos veces. Se llevaron el segundo set en un desempate, remontaron en el tercero tras estar 4-1 abajo para igualarlo, pero flaquearon al final.

Serena regresó al tenis este año a los 44 años. Venus ha seguido compitiendo en el circuito a los 46.

Quizá fueron sus edades, pudo haber sido la larga inactividad de Serena, o tal vez fueron los nervios. Pero ambas cometieron dobles faltas durante el tiebreak después de haber jugado de manera brillante al final del tercer set y luego en los primeros puntos del desempate.

Luego ella y Venus tuvieron que retirarse de su partido de dobles a raíz de que Serena se lastimó la rodilla.

Eso retrasó su regreso hasta Nueva York, donde ganaron en 1999 y 2009 y ahora tienen marca de 27-8 en sus 10 participaciones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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