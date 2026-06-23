Serena Williams acapara la atención de Wimbledon con su retorno tras cuatro años alejada del tenis

La estadounidense Serena Williams llega al All England Club antes de entrenar para el torneo de Wimbledon el martes 23 de junio del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Después de regresar inicialmente en dobles, Serena Williams también está acelerando su vuelta al tenis en individuales.

Todas las miradas estarán puestas en la excampeona de 44 años cuando compita en la primera ronda del Grand Slam sobre césped, que comienza el lunes.

Aunque recientemente ha disputado dos partidos de preparación en dobles, Williams no ha jugado un partido oficial de individuales en casi cuatro años.

La comentarista de ESPN Mary Joe Fernandez lo calificó como “una señal de confianza” que Serena esté lista para entrar al torneo más prestigioso del deporte sin haber jugado un partido de individuales en tanto tiempo.

El también comentarista de ESPN Patrick McEnroe añadió: “Yo diría que esto es Serena siendo Serena. Es muy propio de Serena hacer algo audaz como esto y no pensé ni por un minuto que estuviera volviendo para jugar dobles (solamente)”.

Williams aceptó un comodín del All England Club tanto para individuales como para dobles (con su hermana Venus).

Williams regresó este mes al disputar dos partidos de dobles con dos compañeras distintas. Ganó con Victoria Mboko en el Queen’s Club y perdió con Karolina Muchova en el Abierto de Berlín.

Su potente saque y sus devoluciones quedaron en evidencia, pero queda por ver qué tan bien puede cubrir toda la cancha y cuánta resistencia tiene en el torneo individual.

Con 23 títulos de Grand Slam individuales —siete de ellos en Wimbledon— y 14 más en dobles (todos con Venus como compañera), nadie cuestiona sus credenciales, experiencia o aura.

“Ojalá pueda ser competitiva desde el inicio”, agregó McEnroe.

Serena también arrasó con los títulos de individuales y dobles (con Venus) en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando la competencia de tenis se disputó en el césped sagrado del All England Club. Y fue subcampeona cuatro veces en individuales en Wimbledon.

Serena sabrá quién será su rival de primera ronda el viernes, cuando se realice el sorteo de individuales de Wimbledon y debutará el próximo lunes o martes.

“Nadie va a querer enfrentarse a ella”, señaló Fernandez, quien entrenó a Williams como capitana de la Fed Cup y en el equipo olímpico de Estados Unidos.

El primer partido de dobles de las hermanas Williams llegará más adelante en la semana inaugural.

Sabalenka y Swiatek

A pesar de su historial, Serena de ninguna manera es la favorita para el trofeo.

Entre las principales aspirantes están la número uno Aryna Sabalenka, la campeona de 2022 Elena Rybakina y la recién coronada campeona de Roland Garros Mirra Andreeva, quien es 25 años menor que Serena.

Sabalenka busca recuperarse de una derrota devastadora en Roland Garros, donde dejó escapar una gran ventaja y no ganó ni un juego en el tercer set de su derrota ante Diana Shnaider en cuartos de final.

Rybakina es conocida por tener uno de los mejores servicios del circuito y su juego se adapta bien al césped.

Andreeva alcanzó los cuartos de final en Londres el año pasado y tendrá más confianza tras su actuación en París.

Iga Swiatek es la campeona defensora y se mueve bien sobre césped.

Como Serena no tiene ranking y no será cabeza de serie, podría enfrentarse potencialmente a cualquiera de las mejores jugadoras en la primera ronda.

Sinner y Djokovic

Con Carlos Alcaraz todavía fuera por una lesión en la muñeca derecha que también lo dejó fuera de Roland Garros, Jannik Sinner es el favorito para defender su título, incluso después del sorprendente desplome del número uno Sinner en la segunda ronda durante una ola de calor en París.

“Es Sinner y luego está todo el resto”, manifestó McEnroe. “Esa es la realidad en el cuadro masculino”.

El campeón de Roland Garros Alexander Zverev nunca ha pasado de la cuarta ronda en el All England Club y perdió su partido debut hace un año.

El mayor retador de Sinner podría ser Novak Djokovic, de 39 años, quien al igual que Serena es siete veces campeón de Wimbledon. Djokovic, que tiene 24 títulos de Grand Slam, ha llegado a semifinales o más lejos en sus últimas siete apariciones en el All England Club.

“Se siente tan cómodo en el césped”, comentó Fernandez. “Para mí, aquí es donde tiene su mejor oportunidad de ganar otro grande”.

Así que, con una edad combinada de 83 años, Serena y Djokovic podrían estar listos para repetir lo de 2015, cuando ganaron Wimbledon en el mismo año.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP