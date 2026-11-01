Serbia conmemora 2 años del fatal colapso de una marquesina que dio paso a protestas

Una rosa frente a la estación de tren en Novi Sad, Serbia, el domingo 1 de noviembre de 2026, al cumplirse dos años del colapso de un dosel que causó la muerte de 16 personas. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

La exigencia de responsabilidad por el derrumbe de una marquesina de hormigón en la estación de tren de la ciudad norteña de Novi Sad que mató a 16 personas el 1 de noviembre de 2024, impulsó dos años de protestas encabezadas por estudiantes que al final desembocaron en la sorprendente derrota del gobierno derechista de Vucic en las elecciones parlamentarias de la semana pasada.

Miles marcharon el domingo en Novi Sad bajo una lluvia constante y en silencio, como gesto de respeto hacia las víctimas. A diferencia de hace un año, cuando enormes multitudes se reunieron para el primer aniversario de la tragedia, los participantes afirmaron este año que ahora tienen esperanza de que los responsables del desastre sean castigados.

Los estudiantes llevaron 16 coronas y 16 corazones rojos —uno por cada víctima— al exterior del edificio de la estación. Entre los nombres inscritos de las víctimas había niños. La gente lloraba mientras depositaba flores y encendía velas. Se guardó un minuto de silencio.

Muchos en Serbia creen que la marquesina de hormigón se desplomó por obras de renovación defectuosas, producto de la corrupción y la negligencia que prevalecieron en grandes proyectos estatales de infraestructura promovidos por el gobierno de Vucic.

La renovación de la estación formaba parte de un proyecto mayor de reconstrucción ferroviaria con China y la vecina Hungría. Vucic y su aliado, el ex primer ministro húngaro de derecha, Viktor Orban, recorrieron juntos la estación remodelada en 2022.

“Fue un asesinato, y un asesinato exige rendición de cuentas y justicia”, declaró en un discurso un estudiante el domingo, y prometió que los jóvenes de Serbia construirán una sociedad más justa en el futuro. “No los olvidaremos (a las víctimas)”.

Desde las elecciones en las que la Lista de Estudiantes derrotó el domingo pasado al Partido Progresista Serbio de Vucic, o SNS, que llevaba mucho tiempo en el poder, los estudiantes han exigido una revisión de investigaciones de alto perfil, incluida la pesquisa sobre el derrumbe de la marquesina. Antes, 13 personas habían sido acusadas, entre ellas un ministro del gobierno, pero no se llevó a cabo ningún juicio porque la investigación se estancó.

El jefe de la misión de la Unión Europea en Serbia, Andreas von Beckerath, escribió en X que el derrumbe de la marquesina “sacudió a Serbia hasta sus cimientos y movilizó a ciudadanos de todo el país para exigir transparencia y rendición de cuentas”.

“Que su memoria siga inspirando a una Serbia construida sobre la solidaridad, la confianza pública y el Estado de derecho”, añadió.

También el domingo, los fiscales ordenaron la detención por 48 horas de Marko Kricak, jefe de la policía criminal de Vucic. Otro alto oficial fue detenido junto con Kricak, ambos bajo sospecha de abuso de cargo en relación con una investigación por asesinato.

Se acusó a Kricak de orquestar violencia durante las protestas estudiantiles y de amenazar personalmente con violación a una estudiante, acusaciones que él ha negado.

Después de que asumió el poder hace 14 años, el partido SNS de Vucic fue tomando gradualmente el control de todas las instituciones estatales. El movimiento estudiantil ha prometido restablecer el Estado de derecho y la democracia, y erradicar la corrupción rampante que, según dicen, prosperó durante el gobierno de Vucic.

La tragedia de la estación se convirtió en símbolo de la lucha por la legalidad

La enorme estructura de hormigón en el muro frontal exterior de la estación de Novi Sad se desplomó sin previo aviso el 1 de noviembre de 2024 a las 11:52 de la mañana, aplastando a personas que esperaban el tren en un soleado día de otoño.

Catorce personas murieron en el lugar y dos fallecieron después. Una joven sobrevivió con lesiones que le cambiaron la vida.

Las autoridades dijeron primero que la marquesina no había sido renovada en absoluto y prometieron una investigación. Pero las protestas comenzaron casi de inmediato, con personas bloqueando el tráfico todos los días en todo el país a la hora exacta del derrumbe y exigiendo justicia.

Algunas de las concentraciones encabezadas por los jóvenes realizadas en los últimos dos años estuvieron entre las mayores protestas antigubernamentales en la historia de Serbia.

Y, a diferencia del año pasado, cuando Vucic estaba en el poder, el homenaje conmemorativo del domingo fue transmitido por la televisión estatal RTS, tras las renuncias de funcionarios en la cadena tras las elecciones.

También se realizaron ceremonias de conmemoración en otras ciudades y pueblos de toda Serbia.

Una investigación independiente realizada por un grupo de expertos sobre el derrumbe de la marquesina concluyó que las obras de renovación se aceleraron por órdenes políticas. El informe de los expertos alegó una “degradación sistemática de las normas de construcción” y sostuvo que el “Estado de Serbia violó el derecho a la vida de sus ciudadanos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP