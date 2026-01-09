americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Senegal vence a Mali y avanza a semifinales de la Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — El gol de Iliman Ndiaye en la primera mitad fue suficiente para que Senegal venciera el miércoles 1-0 a un Mali que jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

El senegalés Mouhamadou Diallo (izquierda) y el maliense Ousmane Camara pugan por el balón en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, el viernes 9 de enero de 2026, en Tánger, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe)
El senegalés Mouhamadou Diallo (izquierda) y el maliense Ousmane Camara pugan por el balón en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, el viernes 9 de enero de 2026, en Tánger, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Ndiaye anotó desde a boca de jarro a los 27 minutos luego que el portero maliense Djigui Diarra dejó pasar el centro de Krépin Diatta entre sus dedos, dejándolo a los pies de Ndiaye.

La lluvia invernal que ha empapado el torneo comenzó a caer temprano en el Grand Stade de Tánger y quizás afectó a Diarra al momento de controlar el balón.

El capitán malienses Yves Bissouma ya había sido amonestado por una falta sobre Sadio Mané y recibió una segunda tarjeta amarilla antes del descanso por una falta sobre Idrissa Gueye.

La expulsión de Bissouma fue la tercera del equipo en igual número de partidos.

Senegal desperdició más oportunidades, incluyendo un disparo de Mané atajado por Diarra en el tiempo de descuento.

Los campeones de 2021 esperan al ganador entre Costa de Marfil y Egipto en la primera semifinal, también en Tánger, el miércoles.

La anfitriona Marruecos jugaba contra Camerún, cinco veces campeón, en el segundo cruce de cuartos más tarde el viernes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

Destacados del día

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

ARCHIVO - El presidente Donald Trump baila mientras abandona el escenario tras dirigirse a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

México quiere hablar con Rubio o Trump tras comentarios de EEUU de atacar a los cárteles por tierra

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter