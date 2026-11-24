ARCHIVO - El delantero senegalés Sadio Mané alza el trofeo de campeón de la Copa Africana tras la victoria ante Marruecos en la final, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Youssef Loulidi) AP

Los Leones de la Teranga conquistaron la Copa Africana en el campo en una caótica final en Marruecos en enero y luego la perdió en un caso legal en marzo porque sus jugadores abandonaron la cancha en señal de protesta durante el tiempo añadido de la segunda parte.

El TAS rechazó ahoa ese fallo anterior, basado en la decisión del árbitro Jean-Jacques Ndala de permitir que el partido se reanudara después de la protesta.

La normativa del torneo decía que un equipo que se niega a jugar debe considerarse que ha perdido el partido, pero el TAS indicó que esas normas estaban pensadas solo para casos “cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspender el partido de manera permanente”.

El TAS señaló que Ndala “no incurrió en un error de derecho” cuando reanudó el partido y que tenía “autoridad exclusiva” para tomar esa decisión, y añadió que sus tres jueces fueron unánimes.

“El panel reconoció que el árbitro tuvo que tomar una decisión en un ambiente de tensión extrema”, indicó el TAS. “Sin embargo, estas circunstancias no justifican describir la decisión como ‘arbitraria’. Por el contrario, no parecía que el criterio del árbitro se hubiera visto afectado por factores externos al partido”.

Senegal se impuso 1-0 en la final tras la prórroga en medio del caos en el campo y enfrentamientos violentos en las gradas. Incluso los recogepelotas se vieron involucrados en forcejeos cuando intentaron arrebatar las toallas que el portero senegalés Edouard Mendy estaba usando para mantener secos sus guantes.

El resultado fue revocado dos meses después y se decretó una victoria 3-0 por incomparecencia para Marruecos por un panel de apelaciones designado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Senegal derrotó a la anfitriona Marruecos después de un retraso de 15 minutos en el juego. Con el marcador 0-0, los senegaleses abandonaron el campo para protestar por el penal concedido a Marruecos en el último minuto del tiempo reglamentario.

Ndala, el árbitro congoleño del partido, finalmente permitió que el juego se reanudara. El penalti de Marruecos, ejecutado por Brahim Díaz, fue atajado, y Senegal ganó en la prórroga.

Las reglas del fútbol vs. el reglamento

Senegal tenía de su lado las reglas del juego, y Marruecos tenía el reglamento del torneo.

Las reglas del fútbol establecen que las decisiones del árbitro son definitivas. El TAS respaldó esa postura con su propia doctrina del “terreno de juego”, según la cual, por lo general, las decisiones tomadas en el campo por un árbitro no pueden llevarse ante el tribunal deportivo.

Al pitar para reanudar el juego, el árbitro consideró que se habían cumplido las condiciones para reanudar el partido: ambos equipos estaban de nuevo en el campo y ambos expresaron su disposición a continuar.

En el primer caso legal en marzo, los jueces de apelación de la CAF citaron el reglamento del torneo de la Copa Africana, según el cual si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso”.

Los jueces del TAS escucharon pruebas en una audiencia de un día el mes pasado y el tribunal prometió un veredicto para finales de noviembre, junto con una resolución completa por escrito de sus jueces en la que se expongan las razones de su decisión.

Los veredictos del TAS pueden impugnarse ante el tribunal supremo de Suiza, aunque solo por motivos procesales limitados.

La próxima Copa Africana masculina comienza en junio y será coorganizada por Kenia, Uganda y Tanzania.

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FUENTE: AP