Senegal limita viajes al extranjero de sus funcionarios por las consecuencias de la guerra con Irán

Compartir en:









ARCHIVO - El líder opositor senegalés Ousmane Sonko habla con reporteros tras su liberación luego de un arresto, en Dakar, Senegal, el 8 de marzo de 2021. (AP Foto/Sylvain Cherkaoui, archivo) AP

Senegal, como muchos países africanos, importa la mayor parte de los productos petrolíferos que consume, lo que deja a su economía en una posición vulnerable a interrupciones del suministro como el cierre del estrecho de Ormuz, que ha disparado el precio del crudo.

El primer ministro, Ousmane Sonko, manifestó el viernes que su oficina tomó medidas para limitar el gasto público, y señaló que las previsiones presupuestarias iniciales del país contemplan el barril de petróleo a 62 dólares, que ahora cuesta casi el doble como consecuencia de la guerra con Irán.

“He tomado una serie de medidas drásticas para restringir todo lo relacionado con el gasto gubernamental, incluida la cancelación de todas las misiones no esenciales en el extranjero”, dijo Sonko citado por el diario estatal Le Soleil.

Se cancelaron varios viajes, incluidos lo de Níger, España y Francia, agregó.

“Ningún ministro de mi gobierno saldrá del país salvo para una misión esencial”, afirmó Sonko.

Para millones de personas en África, el alza vertiginosa de los precios del combustible ha agravado las penurias que ya enfrentan en algunos de los hogares más pobres del mundo. Eso significa, para muchos en la región, no poder desplazarse al trabajo o permitirse una comida.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP