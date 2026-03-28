Senegal desafía a la CAF y desfila el trofeo de la Copa Africana pese a que le retiraron el título

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Jugadores de Senegal muestran el trofeo de la Copa Africana ante su afición en París antes del encuentro amistoso ante Perú el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Aurelien Morissard) AP

Antes del partido amistoso contra Perú en el Stade de France, los jugadores de Senegal, encabezados por el capitán Kalidou Koulibaly, saltaron al campo con el trofeo como parte de las celebraciones previas al encuentro.

La Federación Senegalesa de Fútbol había anunciado que presentaría el trofeo de la Copa Africana a sus aficionados antes del partido. París cuenta con una importante comunidad senegalesa.

A principios de esta semana, el presidente de la federación senegalesa, Abdoulaye Fall, afirmó en la capital francesa que Senegal fue víctima del “robo administrativo más descaradamente injusto” en la historia del fútbol y prometió que el país defendería el “honor” de sus jugadores ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza.

Senegal impugnó el sorpresivo fallo de la CAF de la semana pasada que despojó al equipo del título ganado en una caótica final en enero y se lo entregó al país anfitrión, Marruecos.

El equipo jurídico de Senegal señaló que el país todavía se considera el campeón de África. La junta de apelaciones de la CAF dictaminó que Senegal “se declara que perdió la final por incomparecencia” y su victoria 1-0 en la prórroga pasó a ser un triunfo 3-0 por incomparecencia para Marruecos. La justificación fue que los jugadores de Senegal, encabezados por su entrenador, abandonaron el campo en protesta cuando se le concedió un penal a Marruecos, lo que provocó una interrupción de 15 minutos.

El recurso de Senegal para ser restituido como campeón fue registrado esta semana por el TAS, que no fijó un calendario para un proceso probablemente largo hasta llegar a un veredicto. La apelación fue prometida por el gobierno senegalés, que también pidió una investigación internacional “sobre presunta corrupción” dentro de la CAF.

Por lo general, una apelación ante el TAS puede tardar meses en programar una audiencia y luego semanas o meses más en anunciar un veredicto. Sin embargo, los abogados de Senegal solicitarán al TAS que abra un procedimiento acelerado y esperan que la federación marroquí y la CAF acepten, de modo que el caso pueda resolverse en un plazo de dos meses. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP