Senegal condena decisión "ilegal e injusta" de quitarle la Copa África y apelará

El gobierno del país fue más allá al manifestar que “agotará todas las vías legales apropiadas” para revocar la decisión y pidió una investigación internacional “sobre presunta corrupción” dentro del organismo rector del fútbol africano .

La junta de apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF, por sus siglas en francés) determinó el martes que Senegal perdió la final de enero por retirarse del campo y convirtió su triunfo 1-0 en la prórroga en una victoria por incomparecencia de 3-0 para Marruecos.

“Esta decisión, sin precedentes y de una gravedad excepcional, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los cuales destacan la equidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego”, manifestó el gobierno senegalés en un comunicado el miércoles: “Esta decisión, sin precedentes y de una gravedad excepcional, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los cuales destacan la equidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego”.

“Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conduce a una decisión groseramente ilegal y profundamente injusta", agregó. "Al poner en entredicho un resultado obtenido al término de un partido que se disputó correctamente y se ganó conforme a las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la confianza legítima que los pueblos africanos depositan en las instituciones deportivas continentales”.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) sostuvo que la decisión “desacredita al fútbol africano” y que apelará “lo antes posible” ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza, un proceso que normalmente tardaría un año en emitir un veredicto.

“La FSF reafirma su compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva y mantendrá al público informado sobre la evolución de este asunto”, indicó la federación.

Final desastrosa en Rabat

La final del 18 de enero se sumió en el caos cuando los jugadores de Senegal abandonaron el campo en el tiempo añadido, después de que se anulara un gol tardío. Se pitó un penal a favor de Marruecos poco después, desatándose forcejeos entre jugadores rivales mientras enfurecidos aficionados senegaleses intentaban irrumpir en el campo, donde se enfrentaban con los encargados de seguridad. El seleccionador senegalés Pape Thiaw condujo a la mayoría de sus jugadores fuera de la cancha. No estaba claro si el partido podía continuar.

Pero regresaron tras unos 10 minutos. Cuando se reanudó el juego, el lanzamiento desde el punto de penal del delantero marroquí Brahim Díaz —una definición de vaselina conocida como “Panenka”— fue atajado por el arquero Édouard Mendy y Senegal marcó el único gol en la prórroga.

Reglamentos

En su decisión, la CAF se refirió a los artículos 82 y 84 de su reglamento de la Copa Africana. El artículo 82 establece que si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro”, pierde el encuentro y queda eliminado de la competición. El artículo 84 otorga al equipo rival una victoria por 3-0.

Sin embargo, la Regla 5 de la International Football Association Board (IFAB), que fija las reglas del juego a nivel mundial, concede “plena autoridad” a los árbitros para determinar lo que ocurre en un partido.

“Las decisiones del árbitro sobre hechos relacionados con el juego, incluido si se marca o no un gol y el resultado del partido, son definitivas. Las decisiones del árbitro, y de todos los demás oficiales del partido, deben ser siempre respetadas”, según la Regla 5.2.

Respuesta cautelosa de la federación marroquí

La Real Federación Marroquí de Fútbol afirmó en un comunicado que deseaba reiterar que su apelación ante la CAF “nunca tuvo como objetivo impugnar el mérito deportivo o el rendimiento de los equipos implicados en este torneo, sino únicamente garantizar la correcta aplicación del reglamento de la competición”.

Elogió a “todas las naciones que participaron” en la Copa Africana y dijo que emitirá un comunicado más completo después de una reunión programada de sus órganos de gobierno.

Preguntas para la CAF

La acusación del gobierno de Senegal sobre “presunta corrupción” en la CAF es la culminación de su creciente enojo por lo que percibe como favoritismo hacia Marruecos, que será coanfitrión del Mundial de 2030 y ha invertido fuertemente para convertirse en una superpotencia del fútbol.

Incluso antes de la final, la FSF pidió a la CAF que garantizara “juego limpio, trato igualitario y seguridad” tras quejarse de cómo estaba siendo tratado el equipo de Senegal a su llegada a Rabat. El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, ya había rechazado las insinuaciones de que su equipo se beneficiaba de decisiones arbitrales favorables para avanzar a la final.

El mes pasado, 19 aficionados senegaleses que fueron detenidos en la final recibieron condenas de prisión de hasta un año por parte de un tribunal marroquí. El gobierno expresó el miércoles su solidaridad con los seguidores senegaleses.

Marruecos debía albergar la Copa Africana de Naciones femenina del 17 de marzo al 3 de abril, pero el torneo fue aplazado a menos de dos semanas de su inicio debido a lo que la CAF describió como “circunstancias imprevistas”. Sudáfrica se ofreció a asumir la sede mientras persistían informes de que Marruecos quería retirarse de la organización por tercera vez consecutiva.

La CAF aún no ha confirmado la sede del torneo reprogramado del 25 de julio al 16 de agosto. El organismo rector no respondió a las preguntas enviadas por The Associated Press.

Decisión previa

La CAF impuso en enero multas de más de 1 millón de dólares tanto a la federación senegalesa como a la marroquí. Sancionó a Thiaw con cinco partidos africanos por desprestigiar el juego. Pero no intervino en el resultado del partido.

El martes, redujo de tres partidos a uno la sanción al jugador marroquí Ismaël Saibari y anuló su multa de 100.000 dólares por conducta antideportiva; también rebajó las multas impuestas a la federación marroquí por la conducta de sus recogepelotas de 200.000 a 50.000 dólares. Otra multa también fue reducida.

Aficionados de Marruecos celebran

Los marroquíes salieron a las calles de Rabat y otras ciudades para celebrar la tardía consagración de su equipo, mientras los residentes ondeaban banderas y los automovilistas tocaban la bocina para competir con el sonido de las vuvuzelas. En Casablanca, algunos festejantes encendieron bombas de humo y corearon “Siempre Marruecos” entre el estruendo de los autos que tocaban la bocina.

La reacción pareció más moderada que las celebraciones que siguieron al triunfo del equipo Sub20 en el Mundial de Chile, cuando miles festejaron en las calles mientras el cielo se iluminaba con fuegos artificiales.

“La alegría no es la misma que ganar el partido y levantar el trofeo en el campo, y luego celebrarlo en el momento con todos. Esto se siente más como una injusticia que ha sido corregida”, dijo a AP Mohcin Rayan, un taxista en Casablanca.

Incredulidad en Dakar

La decisión de la CAF fue recibida con incredulidad y consternación en Senegal.

“Quitar un trofeo dos meses después de que se jugó la final es simplemente ridículo”, declaró a The Associated Press Souleymane Ba, un estudiante universitario, en la capital Dakar. “Los jugadores senegaleses ganaron medallas, millones de francos (cientos de miles de dólares) en primas por ganar la copa, y pasearon el trofeo por el país. ¿Y ahora la CAF quiere quitarlo todo? ¿Cómo esperan siquiera hacer eso?”

Pape Sarr, dueño de una tienda, comentó que, aunque está conmocionado por el fallo, confía en que la apelación ante el TAS tendrá éxito.

“El árbitro no dio el partido por perdido después de que los jugadores se fueran, y validó el resultado, así que eso debería ser el final de la historia”, expresó Sarr.

El taxista Abdoulaye Diouf compartía una opinión similar.

“Todo el mundo vio que ganamos legítimamente”, afirmó Diouf. “Senegal es el campeón en el campo. Marruecos puede ser el campeón en el tribunal si quiere”.

Llamados a la moderación

La embajada de Marruecos en Dakar instó a los marroquíes en Senegal a “mostrar moderación, vigilancia y sentido de la responsabilidad”.

“Es importante recordar que, en todas las circunstancias, no es más que un partido, cuyo resultado nunca debería justificar ninguna forma de escalada ni comentarios excesivos entre pueblos hermanos”, dijo la embajada-

Las calles de la capital se mantenían en su mayoría tranquilas, también por el Ramadán.

Rumbo al Mundial

Tanto Senegal como Marruecos se han clasificado al Mundial. Ninguna de las sanciones posteriores a su final de la Copa Africana los afectará en el torneo, aunque ambos afirmarán ser el campeón africano.

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El reportero Mark Banchereau contribuyó desde Dakar, Senegal

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FUENTE: AP