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Sencillo impulsor de Moreno en la 10ma da a Diamondbacks triunfo 4-3 sobre Astros

HOUSTON (AP) — Gabriel Moreno conectó un sencillo impulsor de la carrera del desempate en la décima entrada y los Diamondbacks de Arizona remontaron para superar el sábado 4-3 a los Astros de Houston.

El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, pega un sencillo en la décima entrada del juego ante los Astros de Houston, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith)
El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, pega un sencillo en la décima entrada del juego ante los Astros de Houston, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

El dominicano Geraldo Perdomo abrió la décima con un toque de sacrificio para que avanzara el venezolano Ildemaro Vargas, quien comenzó la entrada en segunda. El también venezolano Moreno siguió con su sencillo productor ante Bryan King (2-4) para darle la ventaja a Arizona.

El nicaragüense Jonathan Loáisiga (7-3) lanzó la novena para acreditarse la victoria, y Brandyn Garcia retiró a los tres bateadores en orden durante la décima para su quinto salvamento.

Arizona volvió a colocarse con ventaja de medio juego sobre los Padres por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. A los Astros se les cortó una racha de tres triunfos. Se mantienen con tres juegos de ventaja sobre los Rangers en el Oeste de la Liga Americana.

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FUENTE: AP

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