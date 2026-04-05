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Sencillo de 2 carreras de Herrera impulsa a Cardenales en triunfo 5-3 ante Tigers

DETROIT (AP) — El sencillo de dos carreras del panameño Iván Herrera coronó una quinta entrada de cuatro anotaciones y los Cardenales de San Luis rescataron el juego final de una serie de tres partidos con una victoria la noche del domingo por 5-3 sobre los Tigres de Detroit.

Nolan Gorman, de los Cardenales de San Luis, observa tras conectar un elevado de sacrificio en la octava entrada de un juego de béisbol contra los Tigres de Detroit, el domingo 5 de abril de 2026, en Detroit. (Foto AP/Jose Juarez)
Nolan Gorman, de los Cardenales de San Luis, observa tras conectar un elevado de sacrificio en la octava entrada de un juego de béisbol contra los Tigres de Detroit, el domingo 5 de abril de 2026, en Detroit. (Foto AP/Jose Juarez) AP

Nolan Gorman, Victor Scott II y el venezolano Pedro Pagés anotaron una carrera e impulsaron otra cada uno para los Cardinals.

El abridor de San Luis, Kyle Leahy (1-1), permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas. Riley O'Brien lanzó la novena para su segundo salvamento.

Kerry Carpenter encabezó la ofensiva de Detroit con su segundo jonrón en dos días. El abridor venezolano de los Tigres, Keider Montero (0-1), permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits en 4 1/3 entradas.

Montero fue llamado desde Triple-A Toledo el sábado después de que Justin Verlander fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en la cadera izquierda. Verlander tenía previsto abrir el domingo para realizar su primera apertura en Comerica Park con el uniforme de los Tigres desde la temporada 2017.

El elevado de sacrificio del boricua Javier Báez en la sexta recortó la ventaja de los Cardinals a 4-3. El elevado de sacrificio de Gorman en la octava puso el marcador 5-3.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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