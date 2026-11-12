Senadores investigan al secretario de Salud de EEUU por posible falso testimonio ante el Congreso

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., habla en un evento de campaña con el presidente Donald Trump en la Alico Arena en el campus de la Florida Gulf Coast University, el viernes 23 de octubre de 2026, en Fort Myers, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

La nueva pesquisa forma parte de una amplia gama de investigaciones previstas sobre el gobierno del presidente Donald Trump, después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado frente a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Los senadores Ron Wyden, demócrata por Oregon, y Angela Alsobrooks, demócrata por Maryland, informaron del inicio de la investigación en una carta enviada el miércoles a Children’s Health Defense (CHD), una organización sin fines de lucro conocida por su activismo antivacunas y que anteriormente fue presidida por Kennedy.

Los legisladores solicitaron al grupo una amplia variedad de documentos relacionados con el viaje de Kennedy a Samoa, su campaña presidencial de 2024 y su proceso de confirmación en el Senado. En la carta también solicitaron todas las comunicaciones entre el grupo y funcionarios del gobierno federal desde que comenzó el segundo mandato de Trump en enero de 2025.

Según los informes de la AP y The Guardian publicados en agosto, mientras Kennedy decía repetidamente a los legisladores de los que dependía su confirmación el año pasado que su visita a Samoa antes de un brote mortal de sarampión no tenía “nada que ver con las vacunas”, una carta que envió al primer ministro de Samoa antes del viaje, en papel membretado de CHD, indicaba lo contrario. En la misiva, Kennedy utilizó las palabras vacuna o vacunación ocho veces.

“Tenemos la intención de exigirle cuentas al secretario Kennedy por el grave daño que ha causado a niños vulnerables”, escribieron Wyden y Alsobrooks en su carta. “También tenemos la intención de exigirle cuentas por cualquier declaración falsa hecha al Congreso, un delito que socava la capacidad del Senado para cumplir con sus deberes constitucionales”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha sostenido que la visita a Samoa “no estuvo relacionada con las vacunas”. En respuesta a una consulta de la AP realizada en agosto, el organismo indicó que “cualquier afirmación o insinuación basada en estas cartas de que el secretario Kennedy mintió bajo juramento o al Congreso no solo es falsa, sino abiertamente difamatoria”.

Kennedy no estaba bajo juramento durante su audiencia de confirmación. Presentar deliberadamente un testimonio falso ante el Congreso es un delito que conlleva una posible pena de prisión, independientemente de si una persona está o no bajo juramento, aunque rara vez se procesa.

Hasta el jueves, los voceros de Children’s Health Defense y del Departamento de Salud y Servicios Humanos no habían respondido a solicitudes de comentarios.

Se espera que Wyden presida el Comité de Finanzas del Senado, que supervisa el departamento de salud de Kennedy, cuando los demócratas retomen el control del Congreso en enero. Alsobrooks integra el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, que también supervisa el departamento.

Los mismos senadores anunciaron el miércoles una investigación separada sobre regalos por un valor de cientos de miles de dólares que, según se informó, un donante y exempleado le entregó a Kennedy el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP