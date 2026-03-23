Senado de EEUU parece en camino a confirmar a Mullin como secretario de Seguridad Nacional

Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma y nominado para ser secretario de Seguridad Nacional, en el Congreso en Washington, el 18 de marzo del 2026.. (AP foto/Manuel Balce Ceneta) AP

Mullin, un senador republicano de Oklahoma conocido por su estrecha amistad con el presidente Donald Trump, ha intentado presentarse como una mano firme, al afirmar que su objetivo como secretario sería sacar al departamento de la primera plana de las noticias. Pero chocó con el presidente republicano del Comité de Seguridad Nacional, quien cuestionó su carácter y temperamento durante la combativa audiencia de confirmación de la semana pasada.

Los senadores hicieron avanzar la nominación de Mullin el domingo durante una inusual sesión de fin de semana en una votación mayormente dividida por líneas partidistas, y se espera que la confirmación llegue tarde el lunes.

Mullin tomaría las riendas del Departamento de Seguridad Nacional en un momento difícil. El financiamiento rutinario del departamento ha quedado bloqueado, lo que ha provocado largas esperas en aeropuertos, mientras los demócratas exigen profundas reformas en las operaciones de control migratorio en medio de amplias acusaciones de abuso de poder y tras la muerte de dos ciudadanos durante protestas en Minneapolis.

Trump anunció durante el fin de semana que despacharía a agentes de inmigración para ayudar a los de la Administración de Seguridad en el Transporte en los aeropuertos, algo que según legisladores podría intensificar las tensiones.

Aunque el senador llega al cargo tras más de una docena de años en el Congreso y con la experiencia de dirigir un negocio familiar de plomería en Oklahoma, no ha sido visto como una figura clave en los temas migratorios.

Exluchador de artes marciales mixtas que ha dirigido sesiones de entrenamiento a primera hora de la mañana en el gimnasio exclusivo de los legisladores, se hizo cercano a congresistas de ambos partidos y a menudo se le ve como un negociador en el Washington partidista.

Fue su lealtad a Trump lo que le consiguió el puesto y probablemente no se apartará del enfoque del mandatario. Mullin fue un firme defensor de la agenda migratoria de Trump y de los agentes del ICE antes de ser elegido para el cargo en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Puedo tener opiniones diferentes con todos los que están en esta sala, pero como secretario de Seguridad Nacional estaré protegiendo a todos”, declaró Mullin durante su audiencia de confirmación.

El control migratorio, en el centro del estancamiento presupuestario

El primer desafío de Mullin será restablecer el financiamiento rutinario del departamento, bloqueado desde mediados de febrero cuando los demócratas exigieron profundas reformas en la conducta de los agentes. Quieren que los agentes de inmigración se identifiquen y no usen mascarillas; que se abstengan de realizar operativos cerca de escuelas, iglesias, hospitales y otros lugares sensibles; que lleven cámaras corporales; y que obtengan la aprobación de un juez antes de entrar en viviendas o espacios privados.

En su audiencia de confirmación de la semana pasada, Mullin intentó retratarse como una mano firme en un momento crucial para la agencia —una imagen que fue cuestionada por el presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, en un intercambio acalorado. Los demócratas también se muestran escépticos, al verlo como un ejecutor leal de la agenda de Trump.

Paul votó en contra de Mullin en el comité y no votó el domingo cuando la nominación de Mullin avanzó en una votación de 54-37, con los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Martin Heinrich, de Nuevo México, sumándose a la mayoría de los republicanos.

Mullin llega al cargo en un momento en que el apoyo público a la agenda migratoria del gobierno actual ha caído tras un año de operativos de alto perfil en múltiples ciudades estadounidenses. Bajo el liderazgo de la secretaria anterior Kristi Noem, se acusó a los agentes de usar la fuerza para arrestar a inmigrantes, detenerlos en condiciones insalubres y eludir el debido proceso para deportarlos rápidamente.

Sí se retractó de algunos de sus comentarios durante su audiencia de confirmación, al decir que se equivocó al denigrar al manifestante Alex Pretti, quien fue asesinado por un agente del ICE, y señaló que como secretario se abstendría de emitir juicios antes de que se realice una investigación.

También arrojó luz sobre otras formas en que podría influir en la política migratoria. Por ejemplo, afirmó que los agentes estarían ahora obligados a usar una orden firmada por un juez —no las órdenes administrativas que ahora utilizan — para entrar en una casa, salvo en circunstancias excepcionales.

Reconoció las preocupaciones que algunas comunidades tienen sobre la construcción de enormes centros de detención del ICE en sus vecindarios y manifestó que cortar fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario que no colaboran con el ICE sería un último recurso.

Pero, en última instancia, es la Casa Blanca la que fija la agenda sobre cómo se ejecuta la visión de Trump para el control migratorio, y se espera que Mullin siga su orientación. Trump enfrenta un fuerte grupo de presión dentro del Partido Republicano para cumplir su promesa de deportar a 1 millón de personas al año.

FEMA y la ayuda federal por desastres, en incertidumbre

Mullin también tendrá que trazar un nuevo rumbo en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que ha sido objeto de escrutinio mientras entrega ayuda por desastres a partes del país duramente golpeadas por huracanes y otros desastres naturales.

Un número creciente de críticos, incluso compañeros republicanos, afirma que la política de Noem de aprobar personalmente los contratos por encima de 100.000 dólares ralentizó la respuesta ante desastres, y el departamento aún no cuenta con un administrador de tiempo completo.

Mullin presentó un enfoque renovado sobre la gestión federal de emergencias durante su audiencia de confirmación en el Senado, al rechazar la idea de eliminar la FEMA y decir que revocaría la norma de Noem sobre la aprobación de contratos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP