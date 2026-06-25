Seleccionador de España Luis de la Fuente se reencuentra con Marcelo Bielsa en el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador de España, dirige un entrenamiento en Guadalajara, México, el jueves 25 de junio de 2026 (AP Foto/Refugio Ruiz) AP

El encuentro en Guadalajara es uno de los más esperados de la fase de grupos. La campeona europea España y la potencia sudamericana Uruguay pelean por el primer puesto del Grupo H.

De la Fuente comentó que conoce bien a Bielsa, ya que pasó tiempo viéndolo entrenar en el Athletic Bilbao a comienzos de la década de 2010. En ese momento, De la Fuente estaba en las primeras etapas de su carrera como entrenador y compartió ese tiempo con Bielsa justo antes de asumir el mando de las selecciones juveniles de España.

Soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Le he seguido mucho su trayectoria cuando estuvo como entrenador en el Athletic", refirió De la Fuente. "Yo estuve cinco o seis meses yendo a ver todos los entrenamientos. .. y aprendí muchísimo de él, ha sido muy innovador en muchos aspectos.

"He tenido la suerte de mantener el contacto con él y de tener conversaciones privadas sobre fútbol. Es la primera vez que nos vamos a enfrentar y para mí es un honor y un placer”.

Bielsa consideró que no influyó tanto en De la Fuente, teniendo en cuenta el estilo de fútbol que practica España.

“Me parece que, con el tipo de fútbol que logró con España, que es único, y todo su trabajo allí, que es significativo, definitivamente no refleja mi propio estilo", sentenció el técnico argentino, de 70 años. "Es un tipo de fútbol mucho más hermoso que lo que yo logré con mi equipo. La verdad es que lo que ha conseguido con España es admirable”.

De la Fuente, de 65 años, señaló que no espera encontrarse con el mismo Bielsa que vio dirigir hace más de una década, y reconoció que todos se han adaptado a las necesidades del juego moderno.

España, que busca su segundo título mundial, está bien posicionada para avanzar, pero sólo una victoria le asegurará el primer lugar del grupo.

De la Fuente indicó que ya sabe qué alineación titular utilizará el viernes, y dio a entender que el buen rendimiento en la goleada de 4-0 sobre Arabia Saudí el domingo “no invitó a cambios”. España debutó con un empate 0-0 ante Cabo Verde.

El estratega manifestó que los delanteros Lamine Yamal y Nico Williams probablemente seguirán con minutos limitados, ya que se reincorporaron más tarde al equipo por lesiones.

Uruguay empató con Arabia Saudí y Cabo Verde y ahora solo una victoria ante la favorita España asegurará al equipo un lugar en la siguiente ronda. Un empate o una derrota dejarán el destino de Uruguay dependiendo de otros resultados.

“Será como una final, en la que hay que tener en cuenta cada detalle y en la que la actitud para luchar por cada metro y cada balón estará al máximo”, advirtió Bielsa.

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FUENTE: AP