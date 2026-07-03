americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Seleccionador de EEUU Mauricio Pochettino lanza 1ra bola en juego de Marineros

SEATTLE (AP) — El seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino hará el lanzamiento de la primera bola antes del juego del béisbol de las Grandes Ligas en que los Marineros de Seattle recibían el viernes a los Azulejos de Toronto.

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, se despide tras la victoria ante Bosnia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el miércoles 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California (AP Foto/Martin Meissner)
El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, se despide tras la victoria ante Bosnia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el miércoles 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California (AP Foto/Martin Meissner) AP

Pochettino jugó a lanzarse una pelota de béisbol con algunos de sus jugadores antes del entrenamiento del viernes en el Husky Soccer Stadium. Estados Unidos juega contra Bélgica en el Mundial el lunes en el Lumen Field.

El estratega argentino también se ha unido a decenas de miles de aficionados para cantar “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, después de las victorias de Estados Unidos.

Pochettino, de 54 años, ha adoptado plenamente la experiencia estadounidense este verano.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, que nació en el distrito neoyorquino de Brooklyn de padres nigerianos, pero se crio en Londres, se maravilló de las oportunidades que se les han brindado a él, a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Creo que ese tipo de cosas sólo pueden pasar en Estados Unidos. Así que estoy muy, muy orgulloso", expresó Balogun. Ésta es una experiencia única para mí: estar en el Mundial en tu país. Y creo que se está viendo que hemos podido estar muy concentrados, pero, al mismo tiempo, tener tantas cosas que podemos hacer para distraernos y apartar la mente del entorno de alta presión. Esta noche será otra oportunidad para hacerlo”.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter