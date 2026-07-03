americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Selección de México devolverá relojes de lujo regalados por un influencer de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los miembros de la selección de México devolverán los relojes ostentosos que cada uno recibió como regalo de un influencer estadounidense tras la victoria por 2-0 lograda el martes sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del la Copa del Mundo.

Johan Vázquez, Jorge Sánchez y César Montes, de la selección de México, festejan su victoria sobre Ecuador el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Johan Vázquez, Jorge Sánchez y César Montes, de la selección de México, festejan su victoria sobre Ecuador el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

La Selección Mexicana de Fútbol "informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado", expresó el conjunto a través de un mensaje publicado el viernes en su cuenta de X.

Luego del triunfo del Tri ante la selección ecuatoriana, los jugadores fueron sorprendidos por el creador de contenido Steve will do it, un popular youtuber e influencer estadounidense, conocido por sus videos de retos extremos y apuestas. En una visita al centro de entrenamiento de los mexicanos, les entregó a cada uno de los futbolistas relojes de una lujosa marca.

A través de sus redes sociales, el influencer dijo que le obsequió “un reloj caro a cada jugador/miembro del cuerpo técnico del equipo mexicano”. En una publicación anterior, explicó que había apostado 2 millones de dólares a la victoria de los mexicanos y que, de confirmarse, se embolsaría 1,2 millones de dólares.

Destacó, no obstante, que “entre los relojes que compré para cada jugador y miembro del personal del equipo mexicano y las entradas para el partido, ¡quedo en tablas si México gana!”, revelando el alto precio desembolsado por los regalos.

El presente rápidamente encendió las redes sociales y desató una ola de críticas, lo que llevó a que la Federación Mexicana de fútbol anunciara la devolución de los obsequios. La medida busca evitar posibles sanciones de la FIFA debido a eventuales conflictos de intereses reglamentarios.

El Código de Ética de la FIFA prohíbe expresamente que futbolistas, árbitros y dirigentes reciban obsequios o incentivos fuera de los canales autorizados. De no cumplir la normativa, podrían enfrentarse multas económicas o incluso sanciones deportivas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter