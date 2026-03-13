Selección de Irán responde a Trump: "Nadie puede excluirnos" del Mundial

ARCHIVO - Los jugadores de la selección de Irán posan para una foto previo a un partido contra Corea del Norte por las eliminatorias del Mundial, el 10 de junio de 2025, en Teherán. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

En cambio, una publicación en la cuenta oficial de Instagram del equipo sugirió el jueves que quizá debería excluirse a la selección de Estados Unidos, después de que Trump indicara que el país anfitrión no podía garantizar la seguridad de los jugadores iraníes.

Trump escribió en una publicación en redes sociales el jueves que el equipo iraní era bienvenido al Mundial pese a la guerra en curso con Irán, pero que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos, que coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial, y el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró a la televisión estatal esta semana que las circunstancias actuales hacían que no fuera posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar, y señaló que el torneo lo organiza la FIFA, no Trump ni Estados Unidos.

“La Copa del Mundo es un acontecimiento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo ni país”, señaló la publicación. “Desde luego, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad de proporcionar seguridad a los equipos que participan en este evento global”.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de cerrar la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 26 de junio.

Mensajes contradictorios

Los mensajes contradictorios de Trump sobre el tema incluyen haber dicho la semana pasada “realmente no me importa” si Irán juega, y luego haberle asegurado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca el martes que el equipo de Irán era bienvenido.

Irán es una potencia del fútbol asiático, ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se ha clasificado para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

La federación de fútbol de Irán seleccionó un campamento base para el torneo en Arizona, en el Kino Sports Complex de Tucson.

Antes del Mundial, está previsto que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso anual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. La federación iraní no pudo asistir a las reuniones en Atlanta la semana pasada para orientar a los equipos que disputarán el torneo de 48 selecciones.

