americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Seis personas son asesinadas durante una celebración en el centro del litoral de Ecuador

QUITO (AP) — Seis personas fueron asesinadas a balazos en una vivienda de la población de Playas, en el centro del litoral de Ecuador, una zona afectada por la violencia criminal que golpea al país desde hace cinco años.

En su cuenta de X el Ministerio Público informó el viernes que el hecho se produjo la víspera y que sus agentes iniciaron de oficio una investigación del "ataque que dejó otras tres personas heridas” en esa población costera, ubicada a 338 kilómetros al suroeste de la capital.

Aunque la policía no ha emitido un informe oficial de los hechos ni de los presuntos responsables, las primeras informaciones de las autoridades de la zona destacaron que los crímenes ocurrieron en una vivienda alquilada para una celebración familiar ubicada en un sector comercial y de restaurantes de gran concurrencia.

El violento hecho ocurre en medio del despliegue de fuerzas de seguridad en zonas críticas y a dos días de que inicie un toque de queda en cuatro provincias de la costa, donde el gobierno anunció una ofensiva contra el crimen organizado con respaldo logístico de Estados Unidos.

Desde 2021 Ecuador afronta una espiral de violencia atribuida a la expansión de grupos ecuatorianos del crimen organizado que, según la policía, tienen estrecha relación con importantes cárteles de Colombia y México.

Ecuador es considerado un centro logístico del narcotráfico donde se acopian y distribuyen narcóticos producidos en su mayoría en Colombia, aunque también una parte que proviene de Perú.

Los alijos son transportados desde puertos marítimos ecuatorianos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, entre otros destinos, según la policía.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

"El Cangrejo", nieto de Raúl Castro, aparece en reunión del régimen sobre negociaciones con EE.UU.

Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos
ULTIMA HORA

Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano en medio de críticas por presos políticos

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter