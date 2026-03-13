Seis personas son asesinadas durante una celebración en el centro del litoral de Ecuador

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En su cuenta de X el Ministerio Público informó el viernes que el hecho se produjo la víspera y que sus agentes iniciaron de oficio una investigación del "ataque que dejó otras tres personas heridas” en esa población costera, ubicada a 338 kilómetros al suroeste de la capital.

Aunque la policía no ha emitido un informe oficial de los hechos ni de los presuntos responsables, las primeras informaciones de las autoridades de la zona destacaron que los crímenes ocurrieron en una vivienda alquilada para una celebración familiar ubicada en un sector comercial y de restaurantes de gran concurrencia.

El violento hecho ocurre en medio del despliegue de fuerzas de seguridad en zonas críticas y a dos días de que inicie un toque de queda en cuatro provincias de la costa, donde el gobierno anunció una ofensiva contra el crimen organizado con respaldo logístico de Estados Unidos.

Desde 2021 Ecuador afronta una espiral de violencia atribuida a la expansión de grupos ecuatorianos del crimen organizado que, según la policía, tienen estrecha relación con importantes cárteles de Colombia y México.

Ecuador es considerado un centro logístico del narcotráfico donde se acopian y distribuyen narcóticos producidos en su mayoría en Colombia, aunque también una parte que proviene de Perú.

Los alijos son transportados desde puertos marítimos ecuatorianos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, entre otros destinos, según la policía.

FUENTE: AP