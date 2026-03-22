Seis heridos tras desplomarse el piso de un sitio para bodas en Nueva Hampshire

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Esta fotografía, facilitada por la Oficina del Jefe de Bomberos de Nueva Hampshire, muestra un piso que se vino abajo, provocando que casi 70 invitados a una boda cayeran al sótano de un edificio el sábado 21 de marzo de 2026, en Tamworth, Nueva Hampshire. Seis personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves. (Oficina del Jefe de Bomberos del estado de Nueva Hampshire vía AP) AP

El derrumbe en la localidad de Tamworth ocurrió el sábado aproximadamente a las 4:30 de la tarde mientras se celebraba una boda con unas 140 personas, según un comunicado conjunto del Departamento de Bomberos/Rescate de Tamworth y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado. La oficina confirmó que no hubo fallecidos, y ese mismo día por la noche señaló que cuatro de las personas atendidas en hospitales ya habían sido dadas de alta.

Una llamada telefónica al lugar, The Preserve at Chocorua, no fue respondida. Tamworth, un pueblo de unos 2.800 habitantes, está a unos 185 kilómetros (115 millas) al norte de Concord, Nueva Hampshire, cerca de la frontera occidental de Maine. Las llamadas efectuadas al hospital MaineHealth Memorial no fueron respondidas.

La Oficina del Jefe de Bomberos indicó que, mientras más de 100 personas estaban reunidas en una construcción llamada Sap House, el piso cedió, creando una abertura de 6 por 6 metros (20 por 20 pies), ante lo cual 70 personas cayeron al sótano. Varias quedaron atrapadas entre los tablones y equipo agrícola que había sido almacenado en el nivel inferior.

Un portavoz de la oficina señaló en un comunicado que, antes de que llegaran los servicios de emergencia, otros invitados y el personal ayudaron a algunas de las personas que habían caído a salir del sótano con el apoyo de escaleras, y prestaban primeros auxilios a las que tenían lesiones leves. No estaba claro cuántas fueron atendidas en el lugar. Los investigadores aún están determinando la gravedad de las lesiones.

Una foto de la Oficina del Jefe de Bomberos muestra una lámpara de araña y guirnaldas blancas decorando el techo sobre las tablas del piso combadas, así como bancas apiladas que se utilizaron durante la boda.

La Oficina del Jefe de Bomberos investiga el derrumbe junto con el Departamento de Bomberos/Rescate de Tamworth, indicó un portavoz el sábado. Los investigadores creen que la construcción “estaba por encima de su capacidad” antes de que el piso se viniera abajo, afirmó un portavoz en el comunicado.

Un socorrista que llegó al lugar poco después de que entraran las llamadas al número de emergencias describió, a través de comunicaciones de radio escuchadas en Broadcastify, que la mitad del piso de la construcción donde iba a celebrarse la ceremonia de la boda había caído al sótano. Solicitó más socorristas para que hablaran con testigos, y señaló que en el evento había unas 145 personas. El socorrista también dijo que estaban sacando con cuidado a las personas del sótano. ——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP