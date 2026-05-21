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Segaert sorprende con fuga tardía para su 1ra victoria de etapa en una gran vuelta del Giro

NOVI LIGURE, Italia (AP) — Alec Segaert logró su primera victoria de etapa en una gran vuelta y su compañero de equipo en Bahrain Victorious, Afonso Eulálio, amplió el jueves su ventaja en la clasificación general del Giro de Italia.

El belga Alec Segaert, del Bahrain Victorious, cruza la línea de meta para ganar la 12ª etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia, de Imperia a Novi Ligure, Italia, el jueves 21 de mayo de 2026. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)
El belga Alec Segaert, del Bahrain Victorious, cruza la línea de meta para ganar la 12ª etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia, de Imperia a Novi Ligure, Italia, el jueves 21 de mayo de 2026. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP) AP

Se esperaba que la 12ª etapa terminara en un esprint masivo, pero Segaert saltó del pelotón cuando quedaban poco más de tres kilómetros y el ciclista belga incluso tuvo tiempo de levantar los brazos para celebrar al cruzar la meta.

Toon Aerts ganó el esprint por el segundo puesto, a tres segundos de su compatriota, al final del recorrido mayormente llano de 175 kilómetros (109 millas) desde Imperia hasta Novi Ligure.

Guillermo Thomas Silva fue tercero.

Casi todos los aspirantes a la clasificación general iban en el grupo principal, pero Eulálio sumó seis segundos de bonificación antes en la etapa y aumentó su ventaja a 33 segundos sobre Jonas Vingegaard.

Thymen Arensman era tercero en la general, a 2:03 de Eulálio.

La 13ª etapa del viernes es otro tramo mayormente llano que incluye dos ascensos de menor categoría hacia el final. Es un gran objetivo para el italiano Filippo Ganna, quien dominó la contrarreloj del martes, ya que el recorrido de 189 kilómetros (117 millas) desde Alessandria termina en su ciudad natal, Verbania.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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