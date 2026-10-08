Sean Payton llamará jugadas ofensivas de los Broncos para reactivar un ataque apagado

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El entrenador de los Broncos de Denver Sean Payton camina en la banda del campo del encuentro ante los 49ers de San Francisco el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Justine Willard) AP

Payton hizo el anuncio después de la práctica del jueves y calificó la decisión como aún más difícil que la que tomó cuando cedió sus funciones de cantar las jugadas al coordinador Davis Webb.

Los Broncos (2-2) han estado aquejados por malos comienzos: han anotado apenas 13 puntos en la primera mitad durante el primer mes de la temporada, y el quarterback Bo Nix tampoco ha estado jugando bien, renunciando a pases profundos y soltando el balón temprano con envíos cortos, además de no asegurar el balón y correr como lo hizo el año pasado antes de fracturarse el tobillo derecho en los playoffs.

La conferencia de Davis, quien tenía previsto reunirse con los medios el jueves, se reprogramó al viernes, junto con la comparecencia en el podio del coordinador defensivo Vance Joseph.

Los Broncos visitan el domingo a los Charges de Los Ángeles, que siguen sin ganar (0-4)..

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FUENTE: AP