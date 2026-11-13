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Se registra sismo de 5,8 en el Pacífico frente a costa de Perú, lejos de ciudad que visita papa León

LIMA (AP) — Un sismo de magnitud 5,8 se produjo el viernes en el océano Pacífico frente a las costas de Perú en una zona lejana de la ciudad de Chiclayo, donde se encuentra de visita el papa León XIV, indicaron las autoridades. No hubo reportes de daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 11:43 hora local (16:43 GMT) y tuvo su epicentro a 79 kilómetros al este-sureste de la ciudad de Changuillo, en la región costera de Ica. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Las autoridades no han recortado de momento daños materiales, ni víctimas. Entre Changuillo y Chiclayo existen 1.193 kilómetros de distancia.

El papa León XIV realiza durante la jornada su visita a la ciudad de Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023, cuando viajó al Vaticano para ejercer un cargo clave por orden de Francisco. León cumple su primera visita a Perú entre el 11 y 16 de noviembre.

Los sismos son frecuentes en Perú ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico.

En 2007, en una provincia de la región de Ica, un terremoto de 7,9 dejó casi 600 muertos.

FUENTE: AP

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