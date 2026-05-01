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Se pierde un Oscar y luego aparece tras obligar a director a facturarlo en JFK

NUEVA YORK (AP) — Después de verse obligado a facturar su premio de la Academia en un vuelo transatlántico, el Oscar del reciente ganador Pavel Talankin desapareció antes de que una aerolínea lo localizara dos días después.

ARCHIVO - Pavel Talankin, ganador del premio al mejor documental por Mr. Nobody against Putin, asiste al Baile de los Gobernadores tras la entrega de los Oscar el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/John Locher, archivo)
ARCHIVO - Pavel Talankin, ganador del premio al mejor documental por "Mr. Nobody against Putin", asiste al Baile de los Gobernadores tras la entrega de los Oscar el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/John Locher, archivo) AP

Talankin, quien codirigió el documental galardonado “Mr. Nobody Against Putin” ("Mr. Nobody contra Putin"), no esperaba tener que facturar su estatuilla para un vuelo desde el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con destino a Fráncfort, Alemania, el miércoles. Pero un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dijo que no podía subir a bordo.

“En el aeropuerto, un agente de la TSA lo detuvo y dijo que el Oscar podía usarse como un arma”, dijo David Borenstein, codirector de Talankin, el jueves por la noche en una publicación en Instagram.

“Pavel no tenía una bolsa para facturarlo, así que la TSA puso el Oscar en una caja y lo envió a la bodega del avión. Nunca llegó a Fráncfort”, añadió Borenstein.

Después de que el anuncio de Borenstein provocara una protesta internacional, la aerolínea Lufthansa informó el viernes que había encontrado el Oscar perdido.

“Podemos confirmar que la estatuilla del Oscar ya ha sido localizada y está a salvo bajo nuestro resguardo en Fráncfort. Estamos en contacto directo con el pasajero para coordinar su devolución personal lo antes posible. Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas y hemos pedido disculpas al propietario”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Lufthansa agregó que “sigue en curso una revisión interna de las circunstancias”.

En marzo, “Mr. Nobody Against Putin” ganó el Premio de la Academia a mejor documental, y el discurso de aceptación de Talankin y Borenstein aportó uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

Talankin, el “Mr. Nobody” (señor nadie) de la película, era profesor y director de actividades en una escuela de un pueblo pequeño en Rusia, y grabó en video las lecciones, consignas y canciones de sus alumnos que promovían la guerra de Putin en Ucrania. Sacó de contrabando sus discos duros del país para colaborar con Borenstein, quien vive y trabaja en Copenhague, Dinamarca.

Talankin, hablando en ruso a través de un traductor, dijo desde el escenario: “En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros niños, detengan todas estas guerras ahora”.

La TSA no respondió el viernes las consultas que se le hicieron.

FUENTE: AP

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