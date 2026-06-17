Se forma la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico

Compartir en:









La tormenta tropical Arthur era un conglomerado desorganizado de tormentas que llevó lluvia durante días a partes del este de México y del Golfo. El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que las condiciones eran propicias para que se formara una tormenta tropical de corta duración.

Arthur está prevista a desplazarse sobre la costa noroeste del Golfo hacia Texas, Luisiana y Mississippi. Eran posibles vientos con ráfagas e inundaciones costeras.

“Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”, advirtió el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP