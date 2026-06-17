Zelenskyy dice que los líderes del G7 prometen más ayuda vital a Ucrania contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. (AP Foto/Vadim Ghirda) AP

Los líderes de las principales economías industrializadas del mundo prometieron reforzar las defensas antiaéreas ucranianas y garantizar su suministro de energía, además de intensificar la presión económica internacional sobre Moscú, mientras la lucha de Kiev contra la invasión total de Rusia se adentra en su quinto año sin un final a la vista.

“La cumbre del G7 en Francia arrojó resultados importantes para Ucrania. Lo más importante es que acordamos un refuerzo adicional de la defensa aérea de Ucrania”, escribió Zelenskyy, quien asistió al encuentro, en X.

“Nuestros socios garantizarán apoyo para nuestra defensa y resiliencia energética”, apuntó agregando que también impondrán nuevas sanciones al Kremlin.

Desde la invasión a gran escala iniciada por Rusia en febrero de 2022, el líder ucraniano ha dedicado mucho tiempo a intentar lograr apoyos internacionales para su país y aislar diplomáticamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Se espera que Zelenskyy asista a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas el jueves. Ucrania inició oficialmente el lunes las negociaciones de adhesión al bloque, poniendo en marcha un proceso que podría tardar años incluso mientras lucha contra Rusia.

La guerra de Irán ha distraído a Washington de su esfuerzo de un año, en gran medida infructuoso, para detener los combates en Ucrania, y Zelenskyy buscó acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la reunión del G7, a la que también asistieron líderes europeos clave.

Putin ha intentado dejar al margen a Europa y a Kiev y negociar el futuro de Ucrania directamente con Washington.

G7 aplaude el reciente desempeño de Ucrania en el campo de batalla

Los líderes de Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Estados Unidos respaldaron a Ucrania en una declaración conjunta publicada durante la noche.

“Elogiamos a Ucrania por su resiliencia y sus avances en el campo de batalla en los últimos meses y subrayamos que ahora hay un nuevo impulso” en la resistencia de Kiev, indicó el comunicado.

El desempeño de Ucrania en el campo de batalla frente al ejército ruso, que es más grande, ha mejorado notablemente en los últimos meses, según funcionarios y analistas occidentales.

Drones ucranianos de alta tecnología están inmovilizando a las tropas rusas en el frente, asfixiando las líneas de suministro rusas en las regiones ocupadas de Ucrania e interrumpiendo la producción de petróleo en el interior del país vecino, que aporta ingresos vitales a Moscú. Eso ha hecho que la guerra —a la que el Kremlin se refiere como una “operación militar especial”— sea más visible para los rusos y ha incrementado la presión sobre Putin.

Pero a Ucrania le faltan misiles de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, en parte porque las existencias de Washington se han visto mermadas por el conflicto en Oriente Medio, lo que hace que el país sea vulnerable a los misiles balísticos que Rusia utiliza en su campaña de bombardeos estratégicos.

La declaración del G7 prometió a Kiev más capacidades de defensa aérea, sin especificar el tipo de armas.

Los líderes también afirmaron que considerarían conceder al país licencias para fabricar armas occidentales. Ucrania ha solicitado permisos para producir misiles Patriot.

Kiev dice que un dron ruso mata caballos en una escuela

En ataques reportados el miércoles, un dron ruso alcanzó una escuela de deportes ecuestres para niños en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, e impactó contra un establo y mató caballos, de acuerdo con un funcionario regional.

Según las primeras informaciones, el personal del centro no resultó herido en el ataque nocturno, indicó Oleh Hryhorov, de la administración militar regional de Sumy.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas aéreas derribaron 157 drones ucranianos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

___

Los periodistas de Associated Press Illia Novikov en Kiev y Barry Hatton en Lisboa contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP