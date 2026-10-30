Se estrella helicóptero en vuelo de peregrinación en norte de India; reportan 6 muertos

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El helicóptero regresaba del santuario himalayo de Badrinath, uno de los más sagrados del hinduismo, hacia Dehradun, la capital estatal. Se estrelló cerca de la aldea de Chhai, próxima a un campamento del ejército indio en el distrito de Chamoli, donde se encontraron sus restos, indicaron las autoridades.

El helicóptero perdió contacto cuando cruzaba el valle de Joshimath el viernes por la tarde, dijo Prateek Jain, un alto funcionario de aviación civil de Uttarakhand.

Funcionarios detallaron que el mal tiempo, incluida la lluvia y la escasa visibilidad, dificultó las labores de rescate. El policía Surjit Singh Panwar confirmó que se habían recuperado los seis cuerpos.

El desplome ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los helicópteros en Uttarakhand, donde los servicios de este tipo de aeronaves se utilizan ampliamente para transportar a peregrinos a los santuarios de Char Dham, a gran altitud, cada año durante la temporada de peregrinación, que por lo general va de abril a noviembre.

Según cifras oficiales, Uttarakhand registró 12 incidentes de helicóptero entre 2016 y 2026, que dejaron 21 muertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP