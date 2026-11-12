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Se estrella helicóptero militar en el sur de Turquía, dejando cuatro muertos

ESTAMBUL (AP) — Un helicóptero militar se estrelló en el sur de Turquía el jueves, causando la muerte de cuatro efectivos, informó el Ministerio de Defensa turco.

La aeronave, un helicóptero S-70, se estrelló al anochecer por razones desconocidas en Samankoy, un vecindario en las afueras del sur de la capital provincial, Malatya.

Imágenes de televisión mostraron los restos del helicóptero ardiendo cerca de un conjunto de edificios en una zona por lo demás despejada. La Agencia de Noticias Demiroren informó que las llamas se habían propagado a una casa cercana, pero no reportó víctimas en tierra.

Se enviaron al lugar policías, bomberos y equipos médicos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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