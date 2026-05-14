Se estrella avioneta médica en montañas de Nuevo México; mueren sus 4 ocupantes

El incendio había crecido a 14 hectáreas (35 acres) hacia el mediodía, en medio de condiciones secas y ventosas, según el administrador del condado Lincoln, Jason Burns. Burns señaló que las autoridades del condado estaban “muy preocupadas” por el incendio y que agencias locales trabajaban con el Servicio Forestal Federal para contenerlo.

La causa del choque se desconoce por el momento, dijo Burns. Señaló que localizaron la aeronave entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana del jueves en un terreno escarpado y rocoso en las montañas Capitan, de difícil acceso, y que los equipos recorrieron a pie el último tramo para llegar al lugar del siniestro.

Los fallecidos eran miembros de la tripulación de vuelo y personal médico, precisó Burns. Sus nombres aún no se han dado a conocer.

“Nuestros corazones y oraciones están con las familias, seres queridos, amigos y colegas de quienes perdieron la vida en este trágico incidente”, dijo Burns en una conferencia de prensa.

El vuelo despegó del Centro Aéreo Roswell y se dirigía al Aeropuerto Regional Sierra Blanca, detalló la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán el incidente.

La aeronave, operada por Trans Aero MedEvac, estaba en una misión de transporte médico y fue reportada como atrasada luego que se perdieran las comunicaciones y el contacto por radar, señaló la empresa en un comunicado.

“Pedimos a todos que sigan teniendo en sus pensamientos y oraciones a las familias de los miembros de nuestra tripulación, así como a los socorristas y al personal que trabaja activamente en esta crisis”, expresó la empresa.

Ruidoso, un pueblo de montaña con una población permanente de menos de 8.000 habitantes, se encuentra al pie de la sierra de Sierra Blanca, en el centro-sur de Nuevo México. La zona circundante, que incluye el Bosque Nacional Lincoln, es muy boscosa y rural.

Cinco personas murieron cuando una avioneta médica se estrelló en el área de Devil's Canyon del Bosque Nacional Lincoln en 2007. Ese incidente ocurrió justo después que el vuelo saliera del Aeropuerto Regional Ruidoso con destino a Albuquerque.

Se han registrado varios choques de aeronaves médicas en los últimos 18 meses, incluido el incidente de enero de 2025, cuando un jet se estrelló en un vecindario de Filadelfia y mató a ocho personas, y el de agosto, cuando murieron cuatro personas al estrellarse un avión en la Nación Navajo, en el norte de Arizona. En diciembre, una avioneta de la Marina de México que transportaba a un paciente joven y a otras siete personas se estrelló frente a la costa de Texas, en el Golfo.

Un estudio reciente contabilizó 87 accidentes de transporte médico aéreo que causaron la muerte de 239 personas durante un periodo de 20 años que terminó en 2020. La mayoría involucró helicópteros y algún grado de error humano, como pilotos desorientados, problemas de mantenimiento, incapacitación, fatiga o una mala evaluación del clima.

Los vuelos de aeronaves de evacuación médica por lo general no son más peligrosos que otros vuelos porque viajan entre aeropuertos igual que cualquier otra aeronave, afirmó el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti. Los vuelos de helicópteros médicos son más peligrosos porque a menudo implican aterrizar en carreteras u otros sitios improvisados, como cerca de un choque vehicular, para llevar rápidamente a personas heridas a un hospital.

Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la NTSB y la FAA, señaló: “Por lo general, cuando ocurre un choque de un avioneta de transporte médico, las razones suelen ser las mismas que en cualquier otro incidente aéreo. No hay problemas únicos de la misión médica”.

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Los periodistas de The Associated Press Jacques Billeaud en Phoenix, Josh Funk en Omaha, Nebraska, y Matthew Brown en Billings, Montana, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP