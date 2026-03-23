Se estrella avión militar en el suroeste de Colombia, dice ministro de Defensa

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en X que el “trágico accidente” ocurrió en Puerto Leguízamo, un municipio remoto de la provincia amazónica de Putumayo, que limita con Perú y Ecuador. Imágenes compartidas en internet por medios locales muestran una nube negra de humo elevándose desde un campo donde se estrelló el avión, y un camión con soldados que se apresuraba hacia el lugar.

Sánchez no precisó cuántos militares iban a bordo del Hércules C-130. Indicó que se enviaron equipos de rescate al sitio y que la causa del accidente aún no ha sido determinada.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, escribió Sánchez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP