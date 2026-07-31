Se estrella avión de los Marines en California; piloto se eyectó

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Foto tomada de video suministrado por KGTV muestra el lugar donde se estrelló un avión militar F-35 cerca de la Base Miramar en San Diego, el 31 de julio del 2026. (KGTV via AP) AP

El avión cayó el viernes por la tarde cerca de la Base Aérea de Miramar, en San Diego. En un comunicado, los Marines calificaron el incidente como un “percance de Clase A”. Esa es la categoría más grave y se utiliza cuando los daños superan los 2 millones de dólares, cuando se destruye una aeronave militar o cuando muere un miembro del servicio.

Un avión F-35B cuesta alrededor de 109 millones de dólares. El comunicado no incluyó detalles sobre el estado del piloto, más allá de señalar que se eyectó, fue localizado y estaba siendo trasladado a un centro médico.

Un video aéreo de un helicóptero de noticias mostró una columna de humo negro elevándose desde los restos en un campo de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos y personas de pie cerca. Lo que parecía ser material blanco retardante de fuego cubría el suelo, y al menos una persona estaba rociando los restos con una manguera contra incendios.

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, indicó que los bomberos estaban en el lugar para responder a un incendio estallado en una maleza cerca del sitio del accidente. Remitió las preguntas adicionales a Miramar.

El F-35B es una de varias versiones del avanzado caza furtivo que operan el Cuerpo de Marines, la Marina y la Fuerza Aérea. La versión “B” cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y es capaz de realizar aterrizajes verticales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP