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Se estrella avión de entrenamiento militar en Pakistán y mueren sus dos pilotos

ISLAMABAD (AP) — Un avión de entrenamiento militar se estrelló el lunes en el suroeste de Pakistán, lo que causó la muerte de ambos pilotos, informó el ejército.

La aeronave, una PAC MFI-17 Mushshak, se estrelló cerca de la localidad de Nawan Killi, en la provincia de Baluchistán, indicó la fuerza armada.

La causa al parecer fue una falla técnica, añadió. No ofreció más detalles.

El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresaron sus condolencias a las familias de los pilotos.

Los accidentes de avión durante misiones de entrenamiento son relativamente comunes en Pakistán. Las autoridades rara vez divulgan detalles sobre las causas y las investigaciones no se hacen públicas. Un avión de la fuerza aérea se estrelló en junio durante un entrenamiento rutinario en el noroeste de Pakistán, lo que provocó la muerte de ambos pilotos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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