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Se entrega agente del ICE acusado de atropellar a inmigrante en Houston

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado de embestir intencionalmente con su auto a un obrero de la construcción mexicano en Houston se entregó el lunes, informó su abogado.

Mario Alberto Morales compareció por primera vez ante un tribunal por un cargo de agresión agravada con un arma mortal, por atropellar a Miguel Parra Hernández con una SUV sin distintivos el 10 de octubre, mientras Morales perseguía al obrero de la construcción de 48 años por un estacionamiento. Un jurado preliminar imputó a Morales, de 33 años, el viernes.

Durante la audiencia del lunes, el juez Matthew Peneguy fijó la fianza en 30.000 dólares. Los fiscales habían solicitado 75.000 dólares, según la Fiscalía del condado de Harris.

Morales es uno de apenas unos pocos agentes federales que han enfrentado cargos penales por sus acciones en el trabajo durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Otros incidentes han sido objeto de investigación.

El ICE sostiene que Parra Hernández corrió frente al vehículo de Morales, una versión que, según los fiscales, queda desmentida por un video. Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran al vehículo de Morales pasando por encima de un separador y golpeando a Parra Hernández mientras éste huye corriendo.

David Lindenmuth, abogado de Morales, ha dicho que su cliente era “realmente un buen hombre” y que no cometió ningún delito.

Parra Hernández se fracturó una pierna y se recupera en un centro de rehabilitación mientras permanece bajo custodia federal, de acuerdo con el fiscal del condado Harris, Sean Teare.

Morales había trabajado como agente de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE durante poco más de un año, señaló Lindenmuth. Este año se postuló sin éxito al Congreso y anteriormente sirvió en el Ejército.

Morales fue acusado de un delito menor en 2013 por robar cuatro DVD, según registros del Tribunal del condado de Harris. Esos cargos fueron desestimados en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad mediante el cual pagó una multa de 270 dólares.

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Wilder participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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